Babacan: Yeni Cumhurbaşkanı yetkilerini nasıl kullanacak, kendisini destekleyen partileri nasıl dikkate alacak; ortak yol haritası çalışılıyor

T24 ANKARA

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, güçlendirilmiş parlamenter sistem ile ilgili mutabakat metnine imza atan altı muhalefet partisi liderlerinin, kendisinin ev sahipliğinde 27 Mart'ta yeniden bir araya geleceklerini anımsattı. Babacan, "Cumhurbaşkanı, yetkilerini nasıl kullanacak? Ne kadarını parlamentoyla paylaşacak? Nasıl paylaşacak? Seçimlerden sonra oluşacak Meclis ve seçilecek cumhurbaşkanının parlamenter sisteme geçene kadar ülkeyi nasıl yönetecekleri önemli bir konu. Biz ona geçiş sürecinin yol haritası adını veriyoruz." dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin ikinci kuruluş yıldönümü vesilesiyle Ankara’da gazetecilerle bir araya geldi.

"Geçiş sürecinin yol haritasının ortak çalışılması gerekiyor"

“Seçimlerden sonra oluşacak Meclis ve seçilecek cumhurbaşkanının parlamenter sisteme geçene kadar ülkeyi nasıl yönetecekleri önemli bir konu. Biz ona geçiş sürecinin yol haritası adını veriyoruz. Cumhurbaşkanı, yetkilerini nasıl kullanacak? Ne kadarını parlamentoyla paylaşacak? Nasıl paylaşacak? Kendisini destekleyen parti ya da partilerin farklı konulardaki tutumunu hangi konularda nasıl dikkate alacak? Bunların çalışılması gerekiyor. Geçiş sürecinin yol haritasının ortak çalışılması gereken bir konu olduğu konusunda mutabakata vardık. Altı imzalı yazılı açıklamada bu mutabakatı yazdık. O çalışmanın başlarındayız. Kendi içimizde ise epey ilerledik.”

“Olası ittifakın ilke ve değerleriyle ilgili çalışmaya ihtiyacımız var. Eğer altı partinin ortak çalışması bir ittifak vizyonuyla devam ediyorsa, bu işin sonunda ittifak vizyonu hepimizde varsa ki doğal akışı o yönde… O zaman kurulacak ittifakın ilke ve değerlerinin de çalışılması ve üzerinde uzlaşılması gerekiyor.”

"Ortak hedef ve ilke çalışmasını önemli görüyoruz"

“İttifakın ilke ve değerleri tamam ama bazı temalarda da seçime doğru giderken örneğin dış politika, sosyal politikalar gibi sorularla muhatap olunduğunda altı partinin ortak hedef ve ilke çalışmasını önemli görüyoruz. Her konuda kendi içimizde hazırlıklar yapıyoruz. Ortak iradenin oluşabileceği alanlarda çalışmalarımızı diğer partilerle beraber götürme konusunda olumlu bakışımız var.”

“İttifak için konuşulması gereken çok konu var. Geçiş sürecinin yol haritası gibi…. İttifakın ilke ve değerler çalışması bunu biraz daha ete kemiğe büründürecek, somut bir şekle getirecek diye düşünüyorum.”

"Yedek ittifak çalışmamız yok"

“Başka bir ittifak… Böyle bir süreç varken, böyle bir içerisinde biz artık bir aktör olarak yer almışken, altı partinin bu sürecinin doğal akışının sonucunun ittifaka doğru olduğuyla ilgili bir ön kabul de varken başka ittifaklarla ilgili konuları aklımızdan geçirmenin, başkalarıyla bu işleri konuşmanın etik olmayacağını düşünüyoruz. Böyle bir şey varken alternatif süreçler etik olmaz bizim açımızdan. Yedek ittifak çalışmamız yok.”

“Geçiş sürecinin yol haritası başta olmak üzere altı partinin beraber çalışacağı konuları tespit ettik. Bunun bir süre daha ikili temaslarla gitmesi, gerekirse altılı masa kurulması düşünülebilir. Bu sefer, geçiş sürecinin yol haritasıyla alakalı olarak altılı masada direkt genel başkanlar seviyesinde oturulup son nokta koyulabilir. Çünkü orada kritik siyasi kararla ilgili hususlar var.”

Altı genel başkan 27 Mart Pazar günü Ali Babacan’ın ev sahipliğinde buluşacak.

‘Demokrasinin refah ve güvenlik üretebileceğini ispatlamalıyız’

“Otokrat liderlerden demokrat liderlere dönülen ancak hazırlıksız olduğu için çözüm üretemeyen ülkeler var. Demokrasinin ve demokrat insanların vatandaşları için refah ve güvenlik üretebileceğini ispat etmemiz lazım. Aksi halde başka bir döngü gelir ve işler başka otokrat lidere doğru evirilebilir. Onun için sadece seçim kazanmak değil, demokrasinin de kazanmasını sağlamak ve Türkiye’yi kazanmak çok önemli.”

‘Hükûmeti kimse savunamıyor’

“Cumhur İttifakı’na oy verenler ‘Kurtarın bizi’ diyorlar. Şu anda hükûmeti destekleyecek argüman bulmak çok zor. İnsanların hâlâ gönlü olabilir ama kimse çıkıp savunamıyor. AK Parti seçmenini iyi anlamak gerekiyor. İnsanların korkularını, endişelerini gidermek gerekiyor. Her şey ekonomi değil, her şeyi parayla ölçemezsiniz. AK Parti seçmeninin duygu dünyasını iyi anlamadan alternatif başarı ortaya koymanın kolay olmadığını düşünüyorum.”

‘En çok mesaiyi Kürt sorununda harcadık’

“Kürt sorununun varlığını kabul ediyoruz. Çözümünün temel insan hakları ve özgürlüklerin aynen tanınmasından geçtiğini söylüyoruz. Çözüm sürecinde bir terör örgütünün yapacakları ile kendi vatandaşlarımızın temel haklarının ilerlemesinin aynı masada pazarlık konusu yapılmasını yanlış görüyoruz. Terörle mücadeleyi ayırmamız gerekiyor. Terörle mücadelenin sadece teröristleri etkisiz hale getirerek bitmeyeceğini bilmek gerekiyor. 40 yılda bitmiş mi? Bölgesel ve bölge ötesindeki ülkelerle yakın diyalog, iş birliği gerekiyor. Kök sebeplere inmek, çatışma çözümü alanına bakmak gerekiyor. Programımızı hazırlarken en çok mesai harcadığımız alan Kürt sorunuydu.”

‘IMF’ye ihtiyaç görmüyoruz’

“Dünya tarihi şu andaki kadar bol parayı görmedi. Üstelik bedava çünkü faiz sıfır. IMF’nin kaynaklarının avantajlı olduğu dönemler genelde piyasalarda faizlerin yüksek olduğu ve IMF’nin piyasa şartlarından daha uygun finansman sağladığı dönemlerdir. Siz güveni oluşturun, Türkiye’nin risk primi düşsün, o zaman IMF’nin kaynaklarına benzer ya da belki daha da uygunu piyasalardan zaten temin edilir. Şu anda ihtiyaç görmüyoruz.”

‘Tarıma bütçesi kur garantili hesaplara verilecek yüzde 6’lık fark kadar’

“520 milyarlık dövize endekslenmiş mevduat hesabı var. Döviz kurunda her yüzde 1 artış, devletin 5 milyar daha kur farkı ödemesi demek. Yüzde 2 arttığında 10 milyar… 29 milyar tarım bütçesi var. Tarıma ayrılan bütçenin tamamı, kurdaki sadece yüzde 6’lık artışla kur garantili mevduat hesaplarına verilecek fark kadar. Faizlerin yüzde 17’den yüzde 25’e çıkmasının ilk yıla düşen kısmı üstüne ödenek olarak gelecek. Bu yılın bütçesi ilk aylardan bozuldu.”

‘Her apartmanda en az bir DEVA Partili var’

“973 ilçenin 705’inde varız. Bundan en az 550 tanesinde tabelamız var. Sosyal medyada daha çok varız. Her apartmanda insanların DEVA Partili olduğunu bildikleri en az bir komşusu var.”

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