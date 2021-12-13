Babacan: Erdoğan, dolar kurunun seneye 9,30 olacağını öngörmüştü; bilmiyorsunuz, bari bilenlere sorun

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, dolar/TL kurunun 14'ü aşmasına ilişkin olarak, "Ortada büyük bir hezimet var. İnadınızı bırakın, yanlışlarda ısrar etmeyin. Bilmiyorsunuz, bari bilenlere sorun" dedi.

Babacan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın orta vadeli programda dolar kurunun 2022'de 9,30 olacağını öngördüğünü hatırlatarak dolar kurunun 14 lirayı aşmasına tepki gösterdi.

Babacan şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan, son açıkladığı orta vadeli programda, dolar kurunun 2022’de 9,30 olacağını, 2023’te bile ancak 9,80’i bulacağını öngörmüştü. Dolar 14 TL’yi şimdiden aştı. Ortada büyük bir hezimet var. İnadınızı bırakın, yanlışlarda ısrar etmeyin. Bilmiyorsunuz, bari bilenlere sorun."

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