Ekonomist Murat Kubilay'dan dolar yorumu: Artık geri adım atmak zorundalar

Ekonomist Dr. Murat Kubilay, doların 14,47 seviyesine çıkarak rekor kırmasını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi. Kubilay, yaşanan artışın alım gücü en düşük olan vatandaşların dahi dövize talepte bulunmalarından kaynaklandığına, bunun sebebinin ise ekonomi yönetiminin enflasyon ve kurdaki beklentileri bozmasından kaynaklandığını ifade etti. Kubilay, hükümetin yeni ekonomi politikasına ilişkin "Yani yeni bir model deniyoruz dedikleri şeyi deneyebilmeleri için dahi artık geri adım atmak zorundalar" dedi.

Merkez Bankası'nın perşembe güne alacağı faiz kararının kritikliğine dikkat çeken Kubilay, Merkez Bankası'nın faiz indiriminin sona erdiğini duyurması gerektiğini söyledi.

Kubilay'ın paylaşımları şöyle:

"Şu anda yaşananlar dolar rallisine en geç katılan ve en az birikim gücü olan vatandaşın dahi döviz talebinde bulunması; buna karşılık dövizi olanın makul nedenlerle satmama kararı sonucu. Bunun nedeni ekonomi yönetiminin enflasyon ve kura dair tüm beklentileri bozması.

Yani yeni bir model deniyoruz dedikleri şeyi deneyebilmeleri için dahi artık geri adım atmak zorundalar. Faiz artırımı istenmiyorsa, sermaye kontrolünün yan etkilerinden korkuluyorsa ve kur zaten gitti deniyorsa bile bu perşembe faiz indirimlerinin sona erdiğini ilan etmeliler.

"Dolarizasyon, yastık altına kaçışa dönebilir"

Piyasaya TCMB dışında döviz satışıyla kaynak sağlanmadığı ortamda, bir miktar cari fazla ile kur istikrarı sağlamak mümkün değil. Bugüne kadar sayısız taahhüdü hatalı çıkmış ekonomi yönetimine güvenmek çok zor. Bu hafta TCMB bir karar vermek zorunda. Ya tamam ya devam.

Aksi halde iş dolarizasyondan öte yastık altına kaçışa dönebilir. Denemek istedikleri modeli 1 ay daha deneyemeden terk ederler, fakat bu esnada hepimizi yakmış olurlar. Bugünkü yönetimden makul bir karar beklemek saflık mıdır yoksa hataların anlamışlar mıdır ayrı bir soru.

"Bu zihniyette ısrar edildikçe, TCMB olmayan şeyleri mümkün kılacak"

Fakat bu politikayla, sadece rezerv satarak, faizi indirmeye devam ederim diyerek tek yaptıkları kendi kendini gerçekleştiren kehanete destek olmak. Şu anda piyasa profesyonellerini geçtim sıradan vatandaşın dolar kuruna dair konuştuğu haber ve dedikodular çok kötü

Normal koşullarda bunların hiçbirinin temeli de yok. Fakat bu zihniyette ısrar ettikçe TCMB olmayacak şeyleri mümkün kılacak. Daha önce de söylemiştim, büyük miktarda döviz varlığınız yoksa bunun sonucu net fakirleşmedir, bir miktar dolar kazancı ile kendinizi koruyamazsınız

Bakalım ne zamana kadar direnebilecekler. Fakat şu ortamda, döviz satım müdahalesi olsa bile perşembe günü çok ileride. Umarım bunları dikkate alan birileri vardır hala TCMB'de. Yoksa eğer, hikayenin gerisini artık küçük veya büyük yatırımcı herkes az çok öngörebiliyor."