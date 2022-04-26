Babacan'dan Gezi Davası tepkisi: Büyük haksızlık, hukuki açıklaması yok!

Eski bakan ve başbakan yardımcısı, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gezi Davası'nda mahkemenin iş insanı Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis; Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay ve Yiğit Ali Ekmekçi'ye 18’er yıl hapis cezası verilmesine tepki gösterdi.

Haziran 2013’teki Gezi eylemleri sırasında başbakan yardımcısı olan ve davada "müşteki" sıfatıyla yer alan Babacan, Twitter'dan Gezi Davası kararına ilişkin olarak yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Osman Kavala'ya ve diğer sanıklara yapılan büyük haksızlık hepimizin vicdanını yaralamıştır. Alınan kararın hukuki hiçbir açıklaması yoktur. Ülkemizi öfkeye ve kine teslim etmeyeceğiz. Demokratik hukuk devletinde özgürce yaşayacağız."

Babacan, 18 Kasım 2020’de davada "müşteki" sıfatıyla yer almasına yönelik eleştiriler hakkında "Gezi Parkı davasında savcı, tek taraflı olarak bütün bakanları mağdur olarak değerlendirmiş. Davacı değilim, müdahil değilim. Daha önce açıkladım; mağdur da değilim" demişti.

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