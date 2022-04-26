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Politika

Davutoğlu, isim vermeden Gezi Davası kararını eleştirdi: Yargı siyasi güce değil, siyasi güç adalete dayanmak zorunda

Haziran 2013'teki Gezi eylemleri sırasında Dışişleri Bakanı olan Davutoğlu, davada "müşteki" sıfatıyla yer alıyor

26 Nisan 2022 12:32

Eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, isim vermeden Gezi Parkı Davası'nda çıkan kararı eleştirirken, "Yargı siyasi güce değil, siyasi güç adalete dayanmak zorunda" dedi. 
 
Haziran 2013'teki Gezi eylemleri sırasında Dışişleri Bakanı olan ve davada "müşteki" sıfatıyla yer alan Davutoğlu, Gezi Davası'nda iş insanı Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet, 7 kişiye de 18'er yıl hapis cezası verilmesini isim vermeden eleştirdi.
 
Twitter'dan paylaşım yapan Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:
 
"Uzun tutukluluk süreleri ile adaleti örselerseniz, çelişkili kararlarla hukuku hiçe sayarsanız verdiğiniz hükme saygı kalmaz. Yargı siyasi güce değil, siyasi güç adalete dayanmak zorunda. Yargının içerde ve dışarda itibarını tesis etmek, demokratik siyasetin en temel önceliğidir." 

 

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