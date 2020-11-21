Babacan'dan Erdoğan'a Çakıcı eleştirisi: İttifak bozulur kaygısıyla, ortağının suça sahip çıkmasına ses çıkarmıyor

İllegal yapıların siyaseti dizayn etme çabalarına müsaade etmeyeceğiz. Türkiye, illegal yapılardan da bu yapıların arkasına saklanan siyasetçilerden de büyüktür. Suç örgütlerinden, illegal yapılardan, ülkemizi 90’lı yıllara döndürmek isteyen karanlıktan “Korkma Türkiye” diyoruz.

"'Önlem aldık' demek için önlem alıyorlar"

Salgınla mücadelede sırf önlem aldık demek için sonuç getirmeyecek bir genelge yayınladılar. Salgınla mücadele etmek için değil de sanki sadece ceza kesmek için genelge çıkarmışlar. Biz size önlem alın dediğimizde, milletimize ceza keserek kasayı doldurmanız için önlem alın demedik. Halkın sağlığı için önlem alın dedik.

Bir Bilim Kurulu üyesi çok enteresan bir açıklamada bulundu: “Vaka sayılarını biz de bilmiyoruz, Kurula gelmiyor” dedi. Bilim Kurulu tavsiye üretecek, hükûmete doğrusunu söyleyecek. Verilerle oynamaya TÜİK’ten alıştılar da, görüş oluşturan Bilim Kurulu’ndan veriler saklanır mı? Sırf bu salgınla mücadele etmek için oluşturduğunuz Bilim Kurulundan, oradaki bilim insanlarından gerçekleri saklayamazsınız.

Hazineyi boşaltıp, ülkeyi borç batağına soktukları için ekonomik önlem de alamıyorlar. Gelişmiş ülkeler gibi “siz yeter ki sağlığınızla ilgilenin” diyerek vatandaşımıza hibeler, destekler veremiyorlar. Çünkü daha salgın ortada yokken devletin ceplerini boşalttılar. Devletin sağ cebini de, sol cebini de, arka cebini de boşalttılar.

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