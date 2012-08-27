Aziz Yıldırım ve Alex de Souza görüşmesinde mutlu sona ulaşıldı mı?

Fenerbahçe'de merakla beklenen Aziz yıldırım, Alex de Souza görüşmesi sona erdi. İlk gelen bilgilere göre zirvenin olumlu geçtiği ve sorunların aşıldığı ifade edildi.

Fenerbahçe'de merakla beklenen Aziz yıldırım, Alex de Souza görüşmesi sona erdi. Kaptan Alex'in öğle saatlarinde Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki kulüp binasına gelmesiyle başlayan görüşme yalaşık 1.5 saat sürdü.

İlk gelen bilgilere göre zirvenin olumlu geçtiği ve sorunların aşıldığı ifade edildi. Alex, Samandıra tesislerinde 18.00'de başlayacak antremana katılacak. Sarı lacivertlilerin çalışmasını başkan Aziz Yıldırımın'da takip etmesi bekleniyor.

Ayrıca Fenerbahçe kulübünün ilerleyen saatlerde konuyla ilgili bir açıklama yapması bekleniyor.

Başkan Alex'i görüşmeye çağırdı

Alex'in geçtiğimiz hafta oynanan Spartak Moskova maçında yedek kalmasıyla başlayan problemler, Gaziantepspor maçında tribünlere yansımış ve bu durumuna başkan Aziz Yıldırım, müdahele etmek zorunda kalmıştı.

Rusya'daki maçta yedek kalan Brezilyalı, teknik direktör Aykut Kocaman'a twitter üzerinden tepki göstermişti. Alex de Souza, bu tepkisinin ardından ligde oynanan Gaziantepspor maçında ise kadro dışı kalmıştı.

Teknik direktör Aykut Kocaman, maçtan önce basın toplantısında bu konuyla ilgili, "Taktik gereği değil, tamamen duruma ait bir karar bu. Burada biraz Alex'in kafasının karışıklığı da etkili oldu diye düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Bu atmosferde başlayan Gaziantepspor maçında ise ilginç bir olay yaşandı. Mücadele 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile devam ederken, sadece kadın ve çocuklardan oluşan tribünler, "Aykut söyle, Alex nerede" tezahüratları ile yankılandı.

Tribünler tarafından Aykut Kocaman'a yöneltilen bu sitem, başkan Aziz Yıldırım'ın mikrofonu eline alarak, anons yapması ile noktalandı. Aziz Yıldırım, tribünlerden yükselen bu seslere tepki göstererek, "Hiç kimsenin adı Fenerbahçe'den üstün değildir. Sahadaki oyunculara ve Aykut hocanıza haksızlık yapıyorsunuz, bugüne kadar yaptığınız gibi oyuncularınıza sahip çıkın" cümleleriyle taraftarı uyarmıştı.

Daha sonra maçın ardından yayıncı kuruluşa da bir röportaj veren Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, "Aykut Kocaman bu camianın evladıdır. Ben olduğum sürece Aykut Kocaman da burada olacak. Alex'in twitter üzerinden eleştiri yapma hakkı yok. Alex'i pazartesi çağırdım, kendisini de uyaracağım" diyerek olaya son noktayı koymuştu.

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