Alex Brezilya'ya mı dönüyor?

Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman'la kriz yaşayan kaptan Alex, Brezilya'ya her an geri dönebilir. Alex'in Brezilya'da sözcülüğünü yapan Acez Fellegger yaptığı açıklamayla kafaları karıştırdı.

Mehmet Çiftçi'nin Milliyet gazetesindeki haberine göre, Alex'in Brezilya'da sözcülüğünü yapan Acez Fellegger'in yaptığı açıklama gündeme bomba gibi düştü. Fellegger, "Alex'in Brezilya'ya geri dönüşü beklediğimizden bile daha erken olabilir" açıklaması yaparak sarı-lacivertli futbolcunun zor günler geçirdiğini söyledi.

"Aykut Kocaman, Alex'in futbolundan daha fazla yararlanmak istemiyor" diyen sözcü Fellegger, "Dönüşü alternatiflerimiz içinde, bekleyip göreceğiz. Kocaman'ın bundan sonra alacağı tavra göre hareket edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Fellegger ayrıca Alex'in, Kocaman'ın gol rekorunu kırmasından çekindiği iddaları için ise "Evet. Bu konuda hiç kuşkum yok" yorumunu yaptı.