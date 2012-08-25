Kocaman, Alex de Souza'yı yine kadro dışı bıraktı!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Alex de Souza, yarın oynanacak Gaziantepspor maçı öncesinde teknik direktör Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakıldı.

Teknik direktör Aykut Kocaman da Brezilyalı oyuncunun attığı tweetler nedeniyle kendisine böyle bir ceza verdiği iddia edildi.

Yine tweet attı

Brezilyalı oyuncu, twitter'dan hayranlarının sorularını yanıtlamaya da devam etti. Bir hayranının "Kaptan kadro dışı mı kaldın" sorusuna "Evet" diyen Alex, "Mutsuz musun sorusuna da "Evet ama devam" yazdı.

Hazırlıklar tamamlandı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de yarın Gaziantepspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen basına kapalı antrenmanda, sarı-lacivertlilerin taktiksel ve bireysel çalışmalar yaptıkları bildirildi.

Omzunda sakatlığı bulunan kaleci Volkan Demirel'in antrenör Dolu Arslan yönetiminde sahada çalıştığı, sakatlığı bulunan Serdar Kesimal'in ise salonda çalışmalar yaptığı kaydedildi.

Antrenmanı izlemeye gelen İzmir Futbol Okulu'nun teknik heyet ve futbolcuları ile Tohum Otizm Eğitim Vakfı öğrencilerinin, futbolcularla fotoğraf çektirdikleri belirtildi.

Bu arada, Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle kadınlar ve 12 yaş altı çocukların tribünden izleyebileceği Gaziantepspor mücadelesi için dağıtılan bilet sayısının 40 bini aştığı, kalan biletlerin yarın sadece Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nın altındaki Biletix gişesinden dağıtılacağı açıklandı.