T24 LogoT24 Logo
Spor

Kocaman, Alex de Souza'yı yine kadro dışı bıraktı!

Brezilyalı yıldız, salı günü oynanan Spartak Moskova karşılaşmasında kadroya girememesinden sonra twitter'da yazdıklarından dolayı tepki çekmişti

25 Ağustos 2012 01:24

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Alex de Souza, yarın oynanacak Gaziantepspor maçı öncesinde teknik direktör Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakıldı.

Teknik direktör Aykut Kocaman da Brezilyalı oyuncunun attığı tweetler nedeniyle kendisine böyle bir ceza verdiği iddia edildi.

 

Yine tweet attı

Brezilyalı oyuncu, twitter'dan hayranlarının sorularını yanıtlamaya da devam etti. Bir hayranının "Kaptan kadro dışı mı kaldın" sorusuna "Evet" diyen Alex, "Mutsuz musun sorusuna da "Evet ama devam" yazdı.

 

 

Hazırlıklar tamamlandı

 

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de yarın Gaziantepspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen basına kapalı antrenmanda, sarı-lacivertlilerin taktiksel ve bireysel çalışmalar yaptıkları bildirildi.

Omzunda sakatlığı bulunan kaleci Volkan Demirel'in antrenör Dolu Arslan yönetiminde sahada çalıştığı, sakatlığı bulunan Serdar Kesimal'in ise salonda çalışmalar yaptığı kaydedildi.

Antrenmanı izlemeye gelen İzmir Futbol Okulu'nun teknik heyet ve futbolcuları ile Tohum Otizm Eğitim Vakfı öğrencilerinin, futbolcularla fotoğraf çektirdikleri belirtildi.

Bu arada, Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle kadınlar ve 12 yaş altı çocukların tribünden izleyebileceği Gaziantepspor mücadelesi için dağıtılan bilet sayısının 40 bini aştığı, kalan biletlerin yarın sadece Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nın altındaki Biletix gişesinden dağıtılacağı açıklandı. 

 

ETİKETLER

alexfenerbahçeaykut kocaman

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24