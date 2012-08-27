Alex'e TFF'den özel izin

Fenerbahçe Gaziantepspor arasında oynanan ve Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle sadece kadınların ve çocukların izlediği maçta Alex'te tribündeydi. Fenerbahçe Alex için TFF'den özel izin alındığını açıkladı. Alex de Souza, Gaziantepspor maçında tribüne oturmasının ardından 4 ila 12 maç arası men cezası alabilirdi.

Milliyet Gazetesi’nin haberine göre, sarı-lacivertli kulüp tarafından Gaziantepspor maçında akredite olan Brezilyalı yıldız, kulübün aldığı verilen ceza nedeniyle protokol tribününde oturması gerekiyordu. Erkek seyircilerin girmesinin yasak olduğu maçı, protokol tribünü yerine eşinin ve çocuğunun yanında izleyen Alex, bu sebepten ötürü 4 ila 12 maç arasında men ceza alabilirdi.

Alex de Souza'nın durumu, Fenerbahçe'yi de etkileyebilecek ve sarı-lacivertliler de, "Usülsüz seyirci alma"dan dolayı para cezasına çarptırılabilecekdi.

Talimatlar ne diyor?



Madde 51: Cezaya ve tedbire uyulmaması



(1) Cezaların infaz rejimine ve idari tedbir kararlarına uymayanlar veya bu nitelikteki ihlallere herhangi bir şekilde iştirak eden

(a) Futbolculara dört ila on iki müsabakadan men cezası,

(b) Kulüp yöneticilerine altmış gün ila yüz seksen gün hak mahrumiyeti cezası ve Süper Lig kulübü yöneticileri için 50000 TL’den 100000 TL’ye kadar, 1. Lig kulübü

yöneticileri için 25000 TL’den 50000 TL’ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 12500 TL’den 25000 TL’ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 7500 TL’den

15000-TL’ye kadar para cezası,

(c) Diğer kişilere ise dört ila on iki müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya otuz günden doksan güne kadar hak mahrumiyeti cezası ve Süper Lig için 25000 TL’den 50000 TL’ye kadar, 1. Lig için 15000 TL’den 30000 TL’ye kadar, 2. Lig için 10000 TL’den 20000 TL’ye kadar, 3. Lig için 5000TL’den 10000 TL’ye kadar para cezası verilir.

(2) Futbol Müsabaka Talimatı hükümleri saklıdır.



Madde 100: Seyircisiz oynama cezasının uygulanması



(1) Seyircisiz oynanan müsabakalarda, kadın izleyiciler, yanlarında anneleri olmak şartıyla on iki yaş ve altı çocuklar, yanlarında; kaldıkları kurumca görevlendirilmiş resmi refakatçileri olmak şartıyla, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu bünyesinde veya denetiminde olan sosyal amaçlı çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtlarında kalan, korunmaya muhtaç on iki yaş ve altı çocuklar haricindeki seyirciler stadyumlara alınamaz. Seyircisiz oynanan müsabakalarda stadyuma girme hakkına sahip olan bu kişilerden herhangi bir bedel ödemeleri talep edilemez.

(3) 1. Fıkra hükmü saklı kalmak üzere, Protokol Tribünü’ne, sadece TFF Yönetici ve yetkilileri ile Devlet protokolüne dahil kişiler, ev sahibi ve misafir kulüplerin en fazla 25’er kişi olmak kaydıyla eşgüdüm toplantısında TFF temsilcisine ibraz edilecekleri listelerde isimleri bulunan kişiler ve müsabaka kadrosuna giremeyen akredite ettirecekleri en fazla 5’er futbolcu, TFF den izin almış kişiler ile Türkiye Spor Yazarları Derneği’nce akredite edilmiş basın mensupları girebilirler. Stadyuma giriş yasağı, hak mahrumiyeti veya Futbol Disiplin Talimatı 28 müsabakadan men cezası alan veya idari tedbirli olan kişiler 25 kişilik listede yer alamazlar.



Madde 50: Usulsüz seyirci alma



Stadyuma giren seyirci sayısı hakkında gerçeğe aykırı belge düzenleyen, beyanda bulunan, stadyuma seyirciyi biletsiz olarak veya bilet yerine herhangi bir belge ile sokan, bilet fiyatlarında rakip kulüp seyircisine aynı seyir kalitesindeki yerler için farklı fiyat uygulayan, stadyuma veya tribüne kapasitesi üzerinde seyirci alan veya benzeri fiillerle menfaat sağlayan kulüplere Süper Lig için 50000 TL’den 150000 TL’ye kadar, 1. Lig için 20000 TL’den 50000 TL’ye kadar, 2. Lig için 10000 TL’den 20000 TL’ye kadar, 3. Lig için 5000 TL’den 10000 TL’ye kadar para cezası verilir.