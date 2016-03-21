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Spor

Aziz Yıldırım, Erdoğan'ın davetine katılmadı!

Cumhurbaşkanı ziyaretine Fenerbahçe'yi temsilen Şekip Mosturoğlu ve Mithat Yenigün katıldı

21 Mart 2016 19:57

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün Spor Toto Süper Lig kulüplerinin başkanlarını kabul etti. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Süper Lig kulüplerinin başkanlarının Cumhurbaşkanı'na yaptığı ziyarete katılmadı.

 

Aziz Yıldırım katılmadı

 

Cumhuriyet'in haberine göre, Kulüpler Birliği Vakfı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, bugün gerçekleştirilen Kulüpler Birliği Süper Lig AŞ panelinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret edileceği bildirilmişti. Ancak Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Cumhurbaşkanı'nın davetine icabet etmedi.

 

Mosturoğlu: Fenerbahçe de
bu ailenin bir parçasıdır

 

Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Şekip Mosturoğlu, Aziz Yıldırım'ın toplantıda olmamasıyla ilgili soruya verdiği cevapta, "Ben ve Mithat Yenigün, Fenerbahçe'yi temsilen buradayız. Fenerbahçe Kulübü de bu ailenin bir parçası." dedi.

 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan,
Kulüpler Birliği Heyeti'ni kabul etti

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'de mücadele eden 18 takımın başkan ve yöneticilerinden oluşan Kulüpler Birliği heyetini kabul etti.

Mabeyn Köşkü'ndeki kabul 15.40'ta başladı. Kabule, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ ile Spor Toto Süper Lig kulüplerinin başkan ve yöneticileri katıldı.

Toplantıda ülke genelinde yaşanan terör olayları, güvenlik nedeniyle ertelen Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ve Süper Lig A.Ş. konularının görüşüldü.

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