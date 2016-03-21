Kulüp başkanları Huber Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluştu

Spor Toto Süper Lig kulüplerinin başkanları Huber Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la buluştu.

Spor Toto Süper Lig kulüpleri başkanlarının Kulüpler Birliği Vakfı'nın bugün saat 10.30'da yaptığı toplantı ve saat 13.30'da gerçekleştirdiği Kulüpler Birliği Süper Lig A.Ş. Paneli'nin ardından, saat 15.00'da Huber Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi.

Toplantıda dün terör alarmı nedeniyle iptal edilen Galatasaray-Fenerbahçe derbisi başta olmak üzere alınacak önlemlerin konuşulacağı öğrenildi.