Emniyet'ten Mehmet Topal açıklaması: Hedef gözeterek ateş edilmedi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok'u makamında ziyaret ederek, silahlı saldırıya uğrayan futbolcu Mehmet Topal'la ilgili bilgi aldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne saat 15.30 sıralarında gelen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Selami Altınok'u makamında ziyaret etti.

Yaklaşık 1 saat süresince Selami Altınok'un makamında kalan Aziz Yıldırım'ın yıldız futbolcu Mehmet Topal'ın otomobilinin ön camına saplanan kurşun olayıyla ilgili olarak bilgi aldığı öğrenildi. Yıldırım saat 16.30 sıralarında emniyetten ayrıldı.

'Hedef gözeterek ateş edilmedi'





İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Fenerbahçeli milli futbolcu Mehmet Topal'ın aracına isabet eden kurşunla ilgili yaptığı açıklamada, "Bahse konu araca hedef gözeterek ateş edilmediği kanaatine varıldığı anlaşılmıştır" dedi.

Açıklamada, Topal'ın kullandığı aracın zırhlı olmadığı ve mermi çekirdeğinin çarpma noktasına daha üst bir bölgeden geldiği, aracın bulunduğu nokta üzerinde herhangi bir yapı olmadığı, mermi çekirdeğinin serbest düşüşe geçen yorgun tabir edilen mermi çekirdeği olduğunun ortaya çıktığı belirtildi.



Emniyet Müdürlüğü açıklaması şöyle:

"11.08.2015 günü Fenerbahçe Futbol Kulübü oyuncusu Mehmet Topal'ın sevk ve idaresindeki araca ateşli silah mermi çekirdeğinin isabet etmesi olayı ile ilgili olarak, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğümüzün yapmış olduğu teknik inceleme neticesinde; olay yerinde ve oto üzerinde, trafik akımı durdurularak, yol, bariyer ve toprak alanda sistematik inceleme yapılmış, yapılan aramalarda herhangi bir balistik bulguya rastlanılmamıştır. Oto incelemesinde aracın zırhlı olmadığı, ölçümlenen veriler ışığında ve elde edilen bulgular neticesinde, mermi çekirdeğinin çarpma noktasına daha üst bir bölgeden geldiği, aracın bulunduğu nokta üzerinde herhangi bir yapı olmadığı, mermi çekirdeğinin serbest düşüşe geçen yorgun tabir edilen mermi çekirdeği olduğu, bahse konu araca hedef gözeterek ateş edilmediği kanaatine varıldığı anlaşılmıştır."