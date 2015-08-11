Mehmet Topal'ın aracına silahlı saldırı!

Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal'ın aracına silahla ateş açıldı.

Antrenmandan çıktıktan sonra Sancaktepe gişelerine girdiği sırada milli futbolcunun otomobiline tabancayla 2-3 el ateş açıldı. Saldırıyı yara almadan atlatan Mehmet Topal, aracını uygun bir yere çektikten sonra 155'i arayarak polis çağırdı.

Fenerbahçe'den açıklama

4 Nisan 2015 tarihinde Rize deplasmanı dönüş yolunda kafilemize yapılan menfur silahlı saldırının ardından, bugün öğlen saatlerinde futbol takımımızın oyuncusu Mehmet Topal’ın aracına, oyuncumuz araç içerisindeyken silahlı saldırı düzenlenmiştir.

Takımımızın Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı sabah idmanının ardından, oyuncumuz Mehmet Topal evine giderken, Samandıra gişelerine gelmeden hemen önce kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlanmıştır.

Oyuncumuz bu silahlı saldırada aracının camlarının kurşun geçirmez özelliği sayesinde büyük bir şans eseri yara almamıştır.

Bu saldırı silahlı bir terör eylemidir. Ard arda gelen bu saldırıları şiddet ve esefle kınıyoruz.Fail ya da faillerin en kısa süre içinde bulunup adalet önünde hesap vermelerini bekliyoruz.

Daha önce de faciadan şans eseri kurtulan futbol takımımızın yaşadığı silahlı saldırının aydınlatılmasına yönelik başvurularımızın hala sonuçlanmamasını manidar bulmaktayız.

Tüm devlet birimlerini, yaşadığımız terör saldırılarının aydınlatılması konusunda tekrar göreve davet ediyor, oyuncumuz Mehmet Topal ve Ailesi’ne ve tüm Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ