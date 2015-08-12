Polis raporu: Mehmet Topal'a saldırı suikast girişimi değil

Fenerbahçeli futbolcular Mehmet Topal ve Uygar Mert Zeybek'e düzenlenen saldırıya ilişkin polis kriminal raporu tamamladı.

Milli futbolcu ve Fenerbahçe Kulübü'ne de iletilen polis raporuna göre; kurşun geçirmez cam sayesinde yara almayan iki oyuncunun uğradığı saldırı suikast girişimi değil.

Yetkililer, çok uzaktan ateş edildiğini ve bunun yorgun mermi olduğunu ifade ettiler. Mehmet Topal'ın hedef alınmadığı, çok uzaktan ateşlenen bir merminin düşerken tesadüfen araca isabet ettiği bilgisi verildi.

Dün (11 Ağustos 2015) Mehmet Topal'ın aracına mermi isabet etmiş, hiç kimse yara almamıştı. Aracını uygun bir yere park eden Topal, 155'i aramış, polise ifade vermek üzere polis merkezine götürülmüştü.