Fenerbahçeli Mehmet Topal hastaneye kaldırıldı

Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Mehmet Topal, Genk ile oynanan hazırlık maçında kafasına aldığı darbe sonrasında hastaneye kaldırıldı. Topal'ın beyin sarsıntısı geçirdiği belirtiliyor.

Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal, Genk ile oynanan maçta yaşadığı sakatlık sonucu hastaneye kaldırıldı.

Sarı-lacivertli futbolcu, sahada yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bir pozisyon sonrası kafasına darbe alan Mehmet Topal'ın durumu hakkında şu ana kadar net bir açıklama yapılmazken, beyin sarsıntısı geçirdiği ifade edildi.