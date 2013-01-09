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Spor

Fenerbahçeli Mehmet Topal hastaneye kaldırıldı

Bir pozisyon sonrası kafasına darbe alan Topal'ın durumu hakkında şu ana kadar net bir açıklama yapılmazken, beyin sarsıntısı geçirdiği belirtildi

09 Ocak 2013 00:21

Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Mehmet Topal, Genk ile oynanan hazırlık maçında kafasına aldığı darbe sonrasında hastaneye kaldırıldı. Topal'ın beyin sarsıntısı geçirdiği belirtiliyor.

Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal, Genk ile oynanan maçta yaşadığı sakatlık sonucu hastaneye kaldırıldı.

Sarı-lacivertli futbolcu, sahada yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bir pozisyon sonrası kafasına darbe alan Mehmet Topal'ın durumu hakkında şu ana kadar net bir açıklama yapılmazken, beyin sarsıntısı geçirdiği ifade edildi.

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