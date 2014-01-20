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Spor

Aziz Yıldırım: Bir yere kaçmadım; salı günü aslanlar gibi İstanbul'dayım

Yargıtay'ın onama kararını Fransa'da alan Aziz Yıldırım tatilini yarıda kesti. 'Kaçmak da ne demek' diyen başkan yarın İstanbul'a dönecek

20 Ocak 2014 15:22

Yargıtay'ın, hakkındaki şike yapmak, teşvik primi vermek ve örgüt kurmak suçlarından aldığı 6 yıl 3 aylık hapis ve para cezasını onadığı Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım yarın yurda dönüyor. Karar açıklandığında ailesiyle birlikte Fransa'da tatilde olan ve ilk etapta programını bozmayacağı öne sürülen Yıldırım karar değiştirdi. Kızı ve eşiyle Cannes'daki Le Festival Restaurant'da yemek yerken görüntülenen Başkan Yıldırım, “Türkiye'de benim kaçtığımı ve geri dönmeyeceğimi söylüyorlarmış. Ne kaçması? Salı günü aslanlar gibi İstanbul'dayım. Sonunda kadar da bu sürecin takipçisiyim. Fenerbahçe'yi kimlerin ele geçirmek istediğini biliyorsunuz. Mücadeleyi bırakmam. Biz bu işi yapmadık, adalet lehimize tecelli edecek” dedi.

Vatan'da yer alan habere göre, Yıldırım'ın yarın yapılacak olağanüstü yönetim kurulu toplantısına katılacağı, sonrasında Fenerbahçe camiasının ileri gelenleri ve avukatlarıyla görüşmelerde bulunacağı öğrenildi. Bu arada Fenebahçe Yönetimi, Yargıtay kararı sonrası yol haritası belirlemek üzere yapacağı toplantıda olağanüstü kongre kararı alacak. Mevcut yönetim üyelerinin yanı sıra eski yöneticilerden Nihat Özdemir ve Ali Koç'un da iştirak etmesi beklenen toplantıda nihai sözü Başkan Aziz Yıldırım söyleyecek ve yeni başkanın kim olacağı netlik kazanacak. Ali Koç ve Nihat Özdemir isimleri ön planda görünse de Başkan Vekili Abdullah Kiğılı'nın da koltuğa oturma ihtimali bulunuyor. Öte yandan yönetimde yer alan avukat üyeler Şekip Mosturoğlu ile Deniz Tolga Aytöre de kulüp avukatları ile toplantılar yaparak durum değerlendirmesinde bulunuyor. Bugün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na karar düzeltme talebinde bulunacak olan avukatlar buradan olumlu bir karar çıkmaması durumunda Anayasa Mahkemesi'ne gidilecek. Son çare ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. 

 

Yıldırım'dan gövde gösterisi

 

Salı akşamı Türkiye'ye döneceğini açıklayan F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım için büyük bir karşılama planlandı. Yıldırım saat 21.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'na inecek ve binlerce taraftar tarafından karşılanacak. Konvoy önce Bağdat Caddesi'ne gidecek. Burada planlanan gösteriler sırasında taraftara hitap etmesi beklenen Yıldırım daha sonra kulüp binasına geçecek. 

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