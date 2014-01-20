Aziz Yıldırım Fransa'dan dönüş tarihini değiştirdi

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın yargıtay kararının ardından Fransa'dan dönüş tarihini değiştirdiği öğrenildi. Tarihi öne çeken Yıldırım, yarın Türkiye'ye dönüyor.

Kararın ardından Yıldırım'ın dönüş tarihini erkene aldığı ve yarın İstanbul'a geleceği öğrenildi. Yıldırım'ın dönüş kararı ile birlikte Fenerbahçe'nin yol haritası da şekillenmeye başladı. Yönetim Kurulu'nun yarın olağanüstü toplanması bekleniyor.

Yıldırım, Yargıtay'ın 'şike davası' kararından sonraki açıklamaları dolayısıyla, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

FB Başkanı, sarı-lacivertli kulübün internet sitesi aracılığıyla yayımladığı mesajda, şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin, gerek kulübümüz, gerekse şahsımla ilgili yapmış oldukları sorumlu ve saygın devlet adamlığı içeren değerli açıklamalarından dolayı, kendilerine minnet ve şükranlarımı sunarım."