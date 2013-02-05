BaşkentGaz ihalesini kazanan Torunlar: Beklediğimizden çok verdik

Başkentgaz ihalesini kazanan Torunlar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın "bazı ihaleleri iptal edebiliriz" çıkışına cevap verdi. Torun, BaşkentGaz ihalesini bekledikleri rakamın üzerinde aldıklarını dile getirdi.

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın, Koç-Ülker ortaklığının 5.7 milyar dolara kazandığı köprü ve otoyol ihalesi ile ilgili olarak, “Otoyol-köprü meselesini tekrar masaya yatıracağız. Daha yüksek beklentimiz var. Zaten köprü ve otoyollardan ciddi parayı kazanıyoruz. O zaman bu rakamlarla neden özelleştirelim” sözlerine, Torunlar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun'dan cevap geldi.

Torun: Bundan sonraki karar, ÖİB'nin takdiridir

Başkentgaz ihalesini kazanan Torunlar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun, ihaleyi bekledikleri rakamın üzerinde bir fiyatla aldıklarını söyledi. Torun, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ihale sürecine yönelik açıklamalarıyla tekrar gündeme gelen Başkent Doğalgaz ihalesine ilişkin olarak bekledikleri rakamın üzerinde bir fiyatla aldıklarını ifade etti ve nihai kararın Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın takdirinde olduğunu vurguladı. Torun, “Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen bu ihalelerde bildiğiniz üzere süreç hemen fiyat aşamasıyla tamamlanmıyor. Bundan sonraki karar Özelleştirme İdaresi Başkanlığının takdiridir. Biz de gelişmeleri takip edip sürecin hukuka uygun bir şekilde tamamlanmasını bekliyoruz” diye konuştu.