Erdoğan'dan karayolları ihalesinde Koç ve Ülker'e şok

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Koç Holding AŞ - UEM Group Berhad - Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş Ortak Girişim Grubu'nun 5 milyar 720 dolara kazandığı köprü ve otoyol ihalesini hatırlatarak "Biz belki bazı özelleştirmeleri iptal edeceğiz. Örneğin otoyol meselesi, köprüler meselesini tekrar masaya yatıracağız. Daha yüksek beklentilerimiz var" dedi.

Başbakan Erdoğan, HaberTürk Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Altaylı'nın HaberTürk TV'deki TekeTek programında sorularını yanıtladı.

Erdoğan, bazı ihalelerden daha yüksek teklif beklediklerini söyleyerek ancak bunun gerçekleşmediğini belirtti. "Biz belki bazı özelleştirmeleri iptal edeceğiz" diyen Erdoğan bazı köprü ve otoyol ihalelerinin iptal edilerek tekrar düzenleneceğini dile getirdi.

Körfez ülkelerinden çok ciddi fonların Türkiye'ye geleceğini vurgulayan Başbakan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"İdeolojik hareket edemezsiniz. Batan ülkeleri artıda gösteriyorsunuz bizi hala ekside. Bütün bu olanlardan gelişmiş ülkeler de şikayetçi. Biz ne diyoruz 'Verseniz de vermeseniz de'. Yatırımcı Türkiye'nin güvenilir ve inanılır olduğunu biliyor. Şimdi fonlar da gelecek. Kredi kuruluşları itibar kaybına uğradı. Biz şimdi Fitch'le anlaşma yapacağız. Şimdi Türkiye bazı kredi kuruluşlarıyla ilişkisini kesti. Şimdi arkadaşlarımız Körfez'e gidiyor. Demosrasyonlar ikili görüşmeler yapılıyor. Ben inanıyorum ki çok ciddi fonlar Türkiye'ye gelmeye başlayacak. Biz belki bazı özelleştirmeleri iptal edeceğiz. Örneğin otoyol meselesi, köprüler meselesini tekrar masaya yatıracağız. Daha yüksek beklentilerimiz var."

5,7 milyar dolarlık köprü ve otoyol ihalesi Erdoğan'ın bu sözleriyle, en az 6 milyon lira gelir beklenen ancak Koç Holding AŞ - UEM Group Berhad - Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş Ortak Girişim Grubu'nun 5 milyar 720 dolara kazandığı köprü ve otoyol özelleştirme ihalesi gündeme geldi. 17 Aralık'ta sonuçlanan ve yapılan özelleştirmeler arasında en yüksek teklifin verildiği ihalede, toplam uzunluğu 1975 kilometre olan Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerini ile sekiz otoyolun yapım, bakım ve onarımını içeriyordu.

İhale, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda olan, yapım, bakım, onarım ve işletimini üstlendiği, bağlantı yolları ile birlikte, "Edirne-İstanbul Ankara Otoyolu", "Pozantı-Tarsus-Mersin Otoyolu", "Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu", "Toprakkale-İskenderun Otoyolu", "Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu", "İzmir-Çeşme Otoyolu", "İzmir-Aydın Otoyolu", "İzmir ve Ankara Çevre Otoyolu", "Boğaziçi Köprüsü", "Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Çevre Otoyolu", bunlar üzerindeki hizmet tesisleri, bakım ve işletme tesisleri, ücret toplama merkezleri ve diğer mal ve hizmet üretim birimleri ile varlıklarını (OTOYOL) kapsıyor.