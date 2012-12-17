Köprü ve otoyolların yeni sahibi belli oldu

Köprü ve otoyolların özelleştirmesi ihalesinde en yüksek teklifi 5 milyar 640 milyon dolarla Koç Holding-Malezyalı UEM ve Gözde Girişim verdi.

Köprü ve otoyolların özelleştirmesi ihalesinde en yüksek teklifi 5 milyar 640 milyon dolarla koç Holding-Malezyalı UEM ve Gözde Girişim verdi. Özelleştirme İdaresi ihaleden en 6 milyar dolarlık gelir elde etmeyi hedefliyordu. İhale komisyonunun teklifiyle konsorsiyum ihale bedelini 5 milyar 720 milyon dolara çıkardı.

İhale nereleri kapsıyor?

İhale, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda olan, yapım, bakım, onarım ve işletimini üstlendiği, bağlantı yolları ile birlikte, "Edirne-İstanbul Ankara Otoyolu", "Pozantı-Tarsus-Mersin Otoyolu", "Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu", "Toprakkale-İskenderun Otoyolu", "Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu", "İzmir-Çeşme Otoyolu", "İzmir-Aydın Otoyolu", "İzmir ve Ankara Çevre Otoyolu", "Boğaziçi Köprüsü", "Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Çevre Otoyolu", bunlar üzerindeki hizmet tesisleri, bakım ve işletme tesisleri, ücret toplama merkezleri ve diğer mal ve hizmet üretim birimleri ile varlıklarını (OTOYOL) kapsıyor.