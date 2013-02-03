Hükümet ihalelerden ne kadar bekliyor, iptal süreci nasıl işliyor?

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın bazı özelleştirme ihalelerinin iptal edilebileceği yönündeki sözlerinin ardında, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (KGM) 5,7 milyar dolar verilen köprü ve otoyol ihalesi için “20 milyar dolar eder” sözleri olduğu iddia edildi.

Başbakan Erdoğan, katıldığı HaberTürk’te Fatih Altaylı’nın TekeTek programında “Biz belki bazı özelleştirmeleri iptal edeceğiz. Örneğin otoyol meselesi, köprüler meselesini tekrar masaya yatıracağız. Daha yüksek beklentilerimiz var” demişti.

Hürriyet gazetesi yazarı Erdal Sağlam, Başbakan’ın iptal sinyali verdiği ihaleler hakkında, ocak ayında yapılan bir toplantıda Karayolları Genel Müdürlüğü’nün “20 milyar dolar eder” sözünün etkili olduğunu söyledi. Sağlam şöyle dedi:

“KGM, ileride sağlanabilecek gelirler üzerinden hesap sunarak 20 milyar dolarlık teklifin uygun olacağını belirtti. Özelleştirme yetkililerinin yanı sıra Ali Babacan ve Mehmet Şimşek’in de bu hesabı sağlıklı bulmadığı, mevcut teklifin uygun olduğunu belirttikleri öğrenildi.”

İptal kararı nasıl verilecek?

Başbakan Erdoğan’ın iptal edilebilecek ihaleler arasına 17 Aralık’ta Koç-Ülker-UEM ortaklığının kazandığı köprü ve otoyol ihalesiyle birlikte, 25 Ocak’ta Torunlar Gıda’nın kazandığı 1.162 milyar dolarlık BaşkentGaz ihalesi yer alıyor.

Köprü ve otoyol ihalesiyle, BaşkentGaz ihalesinin iptali için Erdoğan’ın başkanlığını yürüttüğü ve Ali Babacan, Erdoğan Bayraktar, Mehmet Şimşek ve Binali Yıldırım da üyesi olduğu Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun (ÖYK) vermesi gerekiyor.

Özelleştirme ihalelerinin teknik süreci ise 4046 sayılı kanuna göre yürütülüyor. Buna göre, sonuçlanan ihalelerle ilgili son kararı ÖYK'nın vermesi gerekiyor.

Toplamda 13 milyar dolarlık özelleştirme ihalesi onay bekliyor.

İhale süreci nasıl işliyor?

Merve Erdil’in Hürriyet’teki haberine göre, uzmanlar, özelleştirme ihalelerinden önce belirlenen muhammen bedeli, bir tek oluşturulan ihale komisyonu ve değer tespit komisyonunun bildiğini anlatıyor. Buna göre, değer tespit komisyonu, oluşan muhammen bedeli, ihale öncesi ihale komisyonuna gönderiyor. İhalenin ardından ise, ihaleyle ilgili alınan karar ÖYK’ya gönderiliyor. ÖYK o kararı ya onaylıyor, ya da yeni bir kararla ihaleyi iptal ediyor. Uzmanların, ihalede ortaya çıkan fiyata ilişkin şu açıklaması ise dikkat çekiyor:

“İhale komisyonu bir ihaleyi sonuçlandırıp, ÖYK’ya sunuyorsa, değer tespitin üstünde demek. Eğer o değer düşük olsaydı, ÖYK’ya sunulmazdı.”