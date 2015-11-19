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Aziz Güler’in cenazesi 59 gün sonra ailesi tarafından alındı

Ailenin çocuklarının cenazesini akşam saatlerine uçakla İstanbul'a götürüleceği belirtildi

19 Kasım 2015 14:37

Rojova'da IŞİD’in döşediği mayına basarak hayatını kaybeden Aziz Güler’in cenazesi, 59 günlük engellemenin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Urfa'ya getirildi. Güler'in morga kaldırılan cenazesi akşam saatlerinde uçakla İstanbul'a götürülecek.

DİHA’nın haberine göre; Rojava'da, 21 Eylül’de IŞİD’in döşediği mayına basarak yaşamını yitiren Birleşik Özgürlük Güçleri (BÖG) Komutanı Aziz Güler'in (Rasih Kurtuluş) cenazesi 59 gün sonra alındı. Çocuklarının cenazesini almak için Suruç Kaymakamlığı ve Urfa Valiliği'ne başvuran aileye bu yönde alınmış Bakanlar Kurulu kararı olduğu gerekçesiyle cenazenin sınırdan geçişine izin verilmemişti.

Anayasa Mahkemesi'ne de başvuran ailenin bu başvurusuna da yine "manevi ve maddi zarar yoktur" denilerek olumsuz yanıt verilmişti. Bunun üzerine konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) başta olmak üzere uluslararası platforma taşıyan Güler ailesi, bir yandan siyasiler aracılığı ile hükümet yetkilileri ile görüşmelerine devam etti.

Yapılan bu görüşmeler neticesinde 59 gün sonra Aziz Güler'in cenazesine ulaşıldı. Bunca gündür Cizîr Kantonu'nun Serêkaniyê kentindeki Roj Hastanesi morgunda bekletilen Güler'in cenazesi, ailesi tarafından bugün sabah erken saatlerde Mürşitpınar Sınır Kapısı üzerinden Urfa Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Burada otopsisi yapılan Güler'in cenazesi, ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ailenin çocuklarının cenazesini akşam saatlerine uçakla İstanbul'a götürüleceği belirtildi. Aile, cenazenin defin programına ilişkin İstanbul'da açıklama yapacağı öğrenildi.

 

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