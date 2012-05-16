Azınlık okullarındaki 3 binden fazla öğrenci de artık süt içebilecek!

Başlangıçta okul sütü projesinin dışında bırakılan azınlık okullarına süt dağıtımı dün itibariyle başladı.

Özel okullarla birlikte proje dışında bırakılan azınlık okullarına dün itibariyle süt dağıtımı başladı.

Yaklaşık 30 Ermeni ve Rum okulunda okuyan 3 binin üzerindeki öğrenciye süt verilirken, özel okullardaki yaklaşık 500 bin öğrenci ise hala proje dışında tutuluyor.

"Okul yöneticilerinin 'devlet evlatları arasında ayrım yapar mı?" sitemi sonrası, anasınıfı da dahil ilk 5 sınıfta okuyan öğrencilere süt verilirken, 2 Mayıs'ta başlatılan proje kapsamında 7.2 milyon öğrenciye süt dağıtımı sürüyor.