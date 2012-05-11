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Öğrenciler dağıtılan sütleri içmek istemedi

'Okul sütü programı' kapsamında dağıtılan sütlerden birçok öğrenci rahatsızlanmıştı

11 Mayıs 2012 19:29

Elazığ'da bazı öğrenciler ailelerinin izin vermediğini belirterek okulda dağıtılan sütü içmek istemedi. Devreye Vali Yardımcısı Oğuzhan Bingöl girdi. Bingöl, önce sütü kendisi içti, sonra öğrencilere verdi.

'Okul sütü programı' kapsamında bugün Elazığ Vali Lütfullah Bilgin İlköğretim Okulu’nda öğrencilere süt dağıtımı yapıldı. Törene Vali Yardımcısı Oğuzhan Bingöl, İl Milli Eğitim Müdürü Reşat Çetin de katıldı. Süt dağıtımı sırasında bir öğrenci, "Ben içmeyeceğim" deyince Vali Yardımcısı Bingöl de nedenini sordu. Öğrenci, "Çünkü babam izin vermiyor, ben istemiyorum" karşılık verdi. Bingöl’ün "Annen izin vermiyor mu? Peki evde kardeşin yok mu?" sorusuna aynı öğrenci, "Annem de izin vermiyor, kardeşim de yok. İçmeyeceğim" diye ısrar etti. Öğrenciyi ikna etmeye çalışan Vali Yardımcısı Bingöl, ikna çabalarında başarılı olamayınca yöneldiği diğer öğrenciler de süt içmeye kabul etmedi.

 

Önce vali yardımcısı içti

 

Vali Yardımcısı Bingöl ile Milli Eğitim Müdürü Çetin, öğrencilerin süt içmemesi üzerine zor anlar yaşadı. Bingöl, daha sonra, "Ben içmeden içmeyecek misiniz?" diyerek önce kendisi süt içti. Bu sırada töreni izleyen gazetecilerin de süt içmesi üzerine bazı öğrenciler dağıtılan sütleri alıp içti. Bazı öğrencilerin sütü sevmedikleri gerekçesiyle içmemeleri üzerine de Bingöl, "Alın eve götürüp kardeşinize verin" diyerek sütleri dağıttı.

Elazığ Vali Yardımcısı Oğuzhan Bingöl, projenin okullarda yaygınlaştırmasının iki önemli sebebi olduğunu ifade ederek, "En önemlisi çocuklarımızın olmazsa olmaz bu besin kaynağından mahrum bırakılmaması. Bunu devlet olarak bizler teşvik etmezsek süt tüketim alışkanlığının yaygınlaşmayacağını biliyoruz. Sütün içimini bu şekilde zevkli hale getirerek yaygınlaştıran devlet büyüklerimize ben teşekkür ediyorum. Devletimiz bizlere bu imkanı verdiği sürece, biz bu dağıtım işini seve seve yaparak çocuklarımıza süt tüketim alışkanlığını kazandırmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Elazığ Milli Eğitim Müdürü Reşat Çetin, öğrencilere süt dağıtımını bir haftadır sürdürdüklerini ve şu ana kadar üzücü bir olayla karşılaşmadıklarını söyledi.

 

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