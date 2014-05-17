Azeri vekillerden Soma'ya bağış

Azeri milletvekili Ganire Paşayeva, Soma'daki maden faciasında hayatını kaybedenlerin yakınları için bir yardım kampanyası düzenleyerek, maaşının bir kısmını mağdurlara bağışladı. Yardım kampanyası, ülkenin milli yardım kuruluşu Qızıl Aypara Cemiyeti tarafından organize ediliyor.

Cihan Haber Ajansı’nın haberine göre, kampanya kapsamında maaşının bir kısmını bağışlayan Paşayeva, aynı duyarlılığın diğer vekiller tarafından da gösterilmesini istedi.

Konuyla ilgili resmi internet sitesinde bir mesaj yayınlayan Paşayeva ''Soma'ya ulaştırılmak üzere maaşımın bir kısmını bağışladım. Benimle birlikte bazı milletvekili arkadaşlarım da bu konuda desteklerini esirgemediler. Kısa sürede bütün milletvekili arkadaşlarım da bize katılacaklardır. Soma'ya destek için bütün dostlarımızı söz konusu kampanyaya katılmaya davet ediyorum'' dedi.