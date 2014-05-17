Soma'daki maden faciası yurtdışında da protesto ediliyor

Yurtdışında bulunan, GEZİniyoruz iletişim ağı içindeki forumlar, Soma faciası sonrası New York, Boston, Toronto, Rotterdam, Chicago, Vancouver’da eş zamanlı protesto eylemleri düzenleyerek katliamı protesto etti.

Los Angeles’taki Türkiye Konsolosluğu önünde dün toplanan grup da Türkiye’nin bir an önce ILO’nun tüm maddelerini imzalaması gerekliliğinin altını çizdi. Grup tarafından yapılan basın açıklamasında kamu görevlilerinin halka karşı gitgide artan şiddeti kınandı.

ABD’den Soma’ya yardım

ATASC başta olmak üzere birçok kuruluş ve bireyin Soma’ya yardım eli uzattığı ilk adres Turkish Philanthropy Funds (TPF) oldu.

Bridge To Türkiye (BTF) de Soma’da babasını kaybeden çocukların eğitimi için bir yardım kampanyası başlattı:

Kuzey Doğa Derneği Başkanı ve Utah Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağan H. Şekercioğlu da Soma için bir yardım kampanyası başlattı. Şekercioğlu, haftaya Soma’ya gideceğini, ihtiyacı olan ailelere toplanan bağışları bizzat kendisinin teslim edeceğini duyurdu. Destek olmak isteyenler için adres şöyle:

http://www.gofundme.com/97qeg8