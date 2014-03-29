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Aytaç: Devlet beni pembe diziler için yetiştirmedi, AKP'de de dersler verdim

Önder Aytaç, ifadesinde istihbarat eğitimi aldığını, emniyetteki görevlerinin yanı sıra AKP Siyaset Akademisi'nde de dersler verdiğini söyledi

29 Mart 2014 16:05

Arzu Yıldız / Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan Suriye toplantısına ilişkin ses kayıtlarının internete düşmesinin ardından ‘casusluk’ soruşturması kapsamında dün akşam saatlerinde gazeteci Önder Aytaç’ın sızdırılan konuşmanın içeriğini önceden bildiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Sabah erken saatlerde serbest bırakılan Aytaç’ın avukatları Çağatay Sakaoğlu ve Niyazi Çetinkaya T24’e yaptıkları açıklamada, “Akşam saatlerinde Önder Aytaç’ın evine polisler gitmiş. Ancak kendisini evde bulamamışlar. Bunun üzerine kendisi Ankara TEM Şube Müdürlüğü'ne gelmiştir. Kendisine yönelik suçlama ise sızan ses kayıtlarının içeriği konusunda önceden bilgi sahibi olup olmadığı hususudur” bilgisini verdiler.

Önder Aytaç, bir saat süren sorguda 4 sayfa ifade verdi. İfadesinde STV’de katıldığı bir televizyon programında Suriye’ye karşı savaş hazırlığı  yapıldığına dair konuşmalarının sızan kayıtlardaki içerik ile örtüştüğü belirtildi ve durumu açıklaması istendi.

 

'Uzman olduğum konuda konuştum'

 

Alınan bilgiye göre Aytaç ifadesinde şunları söyledi:

“Devlet beni magazin, popüler kültür, televizyondaki pembe diziler konusunda yetiştirmedi.  Annesi babası öğretmen olan ve İngiltere'de masterı bile devletin imkanlarıyla yapmış bir birey olarak polisin bütün birimlerinde, şu anki Emniyet Müdür Yardımcıları dahil il emniyet müdürlerinin hepsi, başkomiserinden emniyet amirine, 3.sınıf emniyet müdüründen 2. sınıf emniyet müdürüne terfi eden bütün müdürler ve amirler 5 yıl boyunca güvenlik birimlerine giren öğrencilerin komisyon başkanıydım. Kısacası ben devlet güvenliği, istihbarat, espiyonaj konularında devlet tarafından yetiştirildim. AKP’nin siyaset akademilerinde de 5 dönem Edirne’den Hakkari’ye 50'ye yakın ilde devlet güvenliği ve demokratik açılım konularında AKP tabanına dersler verdim. Kendi tabanlarına dağıtmaları için 4 ayrı kitap yazdım. Kısacası uzman olduğum konuda konuştum. Benim kullanmış olduğumu belirttiğiniz tweet o gün atılan tweetler içerisinde belki 350-400 bin insan tarafından da atıldı.”

Soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ses kaydının yayınlandığı bilgisayarın IP numarasının tespiti için harekete geçtiği, Adalet Bakanlığı aracılığıyla ABD’den bilgi istediği bildirildi.

Bu arada Aytaç’ın gözaltına alınmasının ardından sosyal medyada gazeteci Mehmet BaransuNazlı Ilcak ve eski İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer’in de gözaltına alındığı, Emre Uslu’nun da yurtdışına kaçtığı iddia edildi. Ancak T24’e konuşan Baransu, “Benim gözaltına aldığım iddiaları tamamıyla yalan. Evimdeyim” dedi. Diğer gözaltı iddiaları da doğru çıkmadı.

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