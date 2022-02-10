Ayşenur Arslan: Ne ekonomi, ne fatura, ne işsizlik, benden daha önemli, benden daha ciddi bir sorun yokmuş

Halk TV'de Medya Mahallesi programını yapan Ayşenur Arslan, Türk Mukavemet Teşkilatı'na (TMT) yönelik sözleri nedeniyle RTÜK'ün inceleme başlatması, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Dışışleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gibi isimlerin kendisini eleştirmesine yanıt verdi. Arslan, "Ne ekonomi, ne fatura, ne işsizlik, benden daha önemli, benden daha ciddi bir sorun yokmuş" dedi.

Arslan programının açılışında, "Dün Falyalı cinayetinden hareketle bir cümle söyledim. Ne ekonomi, ne fatura, ne işsizlik, benden daha önemli, benden daha ciddi bir sorun yokmuş... Cumhurbaşkanı Yardımcısı, AKP Sözcüsü, Dışişleri Bakanı, filan partinin gençlik kolları, falan partinin milletvekili sizden söz ederse köpüre köpüre, RTÜK anında harekete geçerse kendinizi birdenbire önemsiyor gibi oluyorsunuz. Ben kendimi başkalarının beni ciddiye aldığı kadar alsam başka bir ben olurum onu biliyorum." diye konuştu.

Arslan şu ifadeleri kullandı:

"Dün TMT hakkında söylediğim iki cümle özeti bu. Çok yer yandı, neler neler oldu. Kimisi anlamamış, kimi eksik anlamış ama galiba ben de eksik anlatmışım. Hakikaten yeterince anlatmayınca yanlış anlaşılmış. Onun için özür dilerim anlatamadıysam. Konuşacağız ama tabii ki memlekette benden daha önemli sorunlar olduğu için Cumhurbaşkanı Yardımcısı’nı, AKP Sözcüsü’nü harekete geçirecek kadar önemli olmasa da neler var neler var memlekette..."

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