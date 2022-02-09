RTÜK Başkanı Şahin: Halk TV’deki Ayşenur Arslan’ın sunduğu programda Türk Mukavemet Teşkilatı’na yönelik sözlerle ilgili inceleme başlatılmıştır

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Halk TV’deki Ayşenur Arslan’ın sunduğu programda; Kıbrıs Türkünün onuru ve bağımsızlığı için mücadeleler veren Türk Mukavemet Teşkilatı’na yönelik sözlerle ilgili inceleme başlatılmıştır." açıklamasını yaptı.

RTÜK Başkanı Twitter hesabından yaptığı açıklamada Ayşenur Arslan'ın şu sözlerini içeren videosunu da paylaştı:

"Halil Falyalı kendini, TMT Türk Mukavemet Teşkilatı'nın üyesi olarak tanıtırdı. Türk Mukavemete Teşkilatı adada, yakın hinterlandında suikastlarla bilinen, illegal diyelim, yarı resmi bir oluşumdu."

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de Ayşenur Arslan'ın sunuculuğunu yaptığı programda TMT'ye yönelik sözlerine tepki gösterdi. Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"TMT Kıbrıs Türkü'nün katliam şebekesi olan EOKA'ya karşı şanlı direnişinin odağıdır"

"Türk Mukavemet Teşkilatı, Kıbrıs Türkü'nün katliam şebekesi olan EOKA'ya karşı şanlı direnişinin odağıdır. Şehitlerimize rahmet diliyoruz. EOKA adlı katliam şebekesinin varislerine karşı direniş ruhu aynı kararlılıktadır. 'Artık zamanıdır, bundan sonra toplu vursun yüreklerimiz' diyerek, katliam şebekesi EOKA'ya karşı dünyanın en namuslu ve meşru mücadelesini veren TMT Kuvayi Milliye'dir. Cumhurbaşkanımızın her fırsatta altını çizdiği gibi, Kıbrıs Türkü asla yalnız değildir ve yalnız kalmayacaktır. Bağımsız ve hür yaşayacaktır. EOKA adlı katliam şebekesi ve diğerleri, Kıbrıs Türkü'nün direniş iradesi karşısında her zaman yenilecektir."