Ayşe Öğretmen yeniden cezaevine girecek

T24

2015 yılında, Beyazıt Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Beyaz Show programına telefonla bağlanıp "Çocuklar ölmesin" dediği için 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve avukatının yaptığı itiraz üzerine 10 gün kaldığı cezaevinden 3 gün önce tahliye edilen öğretmen Ayşe Çelik’in 31 Ekim’de yeniden cezaevine girebileceği belirtildi.

Kamuoyunda Ayşe Öğretmen olarak bilinen ve 8 aylık bebeği ile birlikte cezaevine giren Çelik infaz erteleme kararıyla tahliye edilirken; tahliye kararında infaza ara verme tarihinin 31 Ekim’de sona ereceği kaydedildi.

6 ay sonra yeniden başa dönülebilir

T24’e bilgi veren Çelik’in avukatı Mahsuni Karaman, infaz erteleme kararının fiilen cezaevinde bulunma durumuna son verdiğini ancak denetimli serbestlik başvurusundan olumlu karar çıkmaması halinde sürecin 6 ay sonra yeniden başa döneceğini söyledi.

4 Mayıs 2018 tarihli dilekçe ile Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan, Çelik’in cezasının infazına ara verilmesini talebinin kabul edildiği kararda, “Hükümlünün bu talebiyle ilgili yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda, talebin 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun'un 17'nci maddesince değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmış olmakta, infazı gereken kararda yazılı cezanın yukarıda belirtilen tarihler arasında infazına ara verilmesine kararla birlikte süresinde cezanın çektirilmesi için başvurmadığında hakkında yakalama emri çıkarılacağının bildirilmesine karar verildi" ifadelerine yer verildi.

Ne olmuştu?

Telefonla katıldığı bir televizyon programındaki konuşmasında 'terör örgütü propagandası yaptığı' iddiasıyla 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan öğretmen Ayşe Çelik, 6 aylık infaz erteleme süresi dolduğu için 20 Nisan günü 6 aylık kızı ile birlikte Diyarbakır E Tipi Cezaevi'ne konuldu. Ayşe Çelik'in isteği üzerine, daha sonra 6 aylık kızı cezaevinden çıkarılarak ailesine teslim edildi. Çelik'in avukatı Mahsuni Karaman, Diyarbakır İnfaz Hâkimliği'ne başvurarak müvekkilinin cezasının denetimli serbestlik tedbiri ile infaz edilmesini talep etti. Diyarbakır İnfaz Hakimliği, cezanın denetimli serbestlik tedbiri ile infaz edilmesine henüz karar vermezken, infaz erteleme talebi ise kabul edilerek, Ayşe Çelik, 4 Mayıs'ta tahliye edilmişti.