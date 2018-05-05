Kılıçdaroğlu'ndan Ayşe Öğretmene telefon

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün (4 Mayıs) cezaevinden tahliye edilen öğretmen Ayşe Çelik'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ayşe Öğretmen, Kanal D'de Beyazıt Öztürk’ün hazırlayıp sunduğu Beyaz Show programına 2015 yılında telefonla bağlanıp, Güneydoğu kentlerinde yaşanan sokağa çıkma yasakları ve operasyon sırasında yaşananları anlatmış, "Çocuklar ölmesin" demişti. Bu sözleri nedeniyle Ayşe Çelik hakkında 1 yıl 3 aylık hapis cezası verilmişti. Çelik’in avukatı aracılığıyla yaptığı itirazı karara bağlayan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi de Çelik’in cezasını onanmıştı. O dönemde henüz 2 aylık bir bebeği olan Ayşe Öğretmen’e verilen ceza yapılan başvuru üzerine 20 Nisan 2018’e ertelenmişti. Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı başvuru karara bağlanmayınca Çelik, 20 Nisan'da geçen cuma günü bebeğiyle birlikte Diyarbakır Cezaevi’ne konulmuştu. Cezasının denetimli serbestlik tedbiri ile infaz edilmesine karar verilmesinin ardından Ayşe Öğretmen dün cezaevinden tahliye edildi.

CHP Basın Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, tahliye edilen öğretmen Ayşe Çelik ile telefonda görüştü. Kılıçdaroğlu’nun görüşmede, Ayşe öğretmene geçmiş olsun dileklerini ilettiği ifade edildi. (DHA)