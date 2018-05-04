"Çocuklar ölmesin" dediği için cezaevine giren Ayşe Öğretmen tahliye edildi

2015 yılında, Beyazıt Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Beyaz Show programına telefonla bağlanıp "Çocuklar ölmesin" dediği için 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve iki hafta önce 6 aylık bebeğiyle Diyarbakır E Tipi Cezaevi'ne giren öğretmen Ayşe Çelik tahliye edildi.

Tahliye haberini Ayşe Öğretmen'in avukatı Mahsuni Karaman Twitter hesabından duyurdu. Karaman "Bir güzel haber de ben vereyim. Ayşe Öğretmen tahliye oldu" dedi.

Beyaz Show programına telefonla bağlanıp "Çocuklar ölmesin" dediği için'terör örgütü propagandası yaptığı' iddiasıyla 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan öğretmen Ayşe Çelik, 6 aylık infaz erteleme süresi dolduğu için 20 Nisan günü 6 aylık kızı ile birlikte Diyarbakır E tipi Cezaevi'ne konuldu. Ayşe Çelik'in isteği üzerine, daha sonra 6 aylık kızı cezaevinden çıkarılarak ailesine teslim edildi. İkinci infaz erteleme talebi reddedilen Çelik'in avukatı Mahsuni Karaman, Diyarbakır İnfaz Hakimliği'ne başvurarak müvekkilinin cezasının denetimli serbestlik tedbiri ile infaz edilmesini talep etti. Talebi değerlendiren Diyarbakır İnfaz Hakimliği, öğretmen Ayşe Çelik'in cezasını denetimli serbestlik tedbiri ile infaz etmesine karar verdi. Karar üzerine Ayşe Çelik, bugün akşam saatlerinde hükümlü bulunduğu Diyarbakır E tipi Cezaevi'nden tahliye edildi.