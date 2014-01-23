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Politika

Ankara Emniyeti'nde 3 şube müdürü değişti

Terörle Mücadele Şube Müdürü Hamza Bayındır, İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü'ne tayin edilirken yerine getirilen isim yardımcısı Hakan Duman oldu

23 Ocak 2014 15:46

Ankara Emniyeti'nde Terörle Mücadele Şubesi, Güvenlik Şube ve İnşaat Emlak Şube'de müdürler değişti. Üç gün önce İnşaat Emlak Şube'nin başına getirilen Ahmet Cemil Bezici de görevinden alındı.

Milliyet'ten Sertaç Koç'un haberine göre; iki yıldır Terörle Mücadele Şube Müdürü olan Hamza Bayındır, "pasif" görev olarak adlandırılan İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü'ne tayin edildi. Terörle Mücadele Şubesi'nin başına ise Müdür Yardımcısı Hakan Duman getirildi.

Ankara'daki toplumsal olaylardan sorumlu olan Güvenlik Şube Müdürü Mehmet Harman da görevinden alındı. Harman, Polis Akademisi'ne gönderilirken yerine Haymana Emniyet Müdürü Kemal Özkoç getirildi. İnşaat Emlak Şube Müdürü Ahmet Cemil Bezci ise Personel Şube Müdürlüğü emrinde görevlendirildi. Bezci, İnşaat Emlak Şube'deki görevine 3 gün önce 77 emniyet müdürünün görev yerinin değiştirildiği atama dalgasında tayin edilmişti.

 

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