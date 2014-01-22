T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul Emniyeti'nde atama depremi: 100 polisin görev yeri değişti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli 100 polis görevinden alındı

22 Ocak 2014 20:20

17 Aralıktaki yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun ardından başlayan Emniyet’teki görevden almalarda İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde 34 ve Asayiş Şube Müdürlüğü'nde 7'si emniyet amiri 36 polis görevden alındı. 100 polis, yeni görev yerlerinde görevlendirilmeleri yapıldı. ,

Tayinler kapsamında Yabancılar Şube Müdürlüğü'nde görevli bir emniyet amiri de görevden alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde bugüne kadar İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın’ın da arasında bulunduğu 116 emniyet müdür yardımcısı, şube müdürü ve şube müdür yardımcısı görevden alındı ya da pasif görevlere kaydırıldı.

Başta operasyonel şubeler olmak üzere yaklaşık 1000 polis memurunun da görev yeri değiştirildi.

Bu sabah Ankara ve İzmir Emniyet Müdürlüğü'nde toplamda 500 şube müdürü, şube müdür yardımcısı ve memurun da görev yeri değişmişti.

 

ETİKETLER

polisemniyeti asayişnarkotikgörevden almaatamayolsuzlukrüşveti operasyon

İlgili Haberler

Ankara ve İzmir Emniyeti'nde atama depremi

Ankara Emniyeti'nde 470 amir, müdür yardımcısının, İzmir'de ise TCDD liman İşletmesine yönelik operasyonu gerçekleştiren şube müdür yardımcısı dahil 12 kişinin görev yeri değiştirildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24