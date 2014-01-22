İstanbul Emniyeti'nde atama depremi: 100 polisin görev yeri değişti

17 Aralıktaki yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun ardından başlayan Emniyet’teki görevden almalarda İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde 34 ve Asayiş Şube Müdürlüğü'nde 7'si emniyet amiri 36 polis görevden alındı. 100 polis, yeni görev yerlerinde görevlendirilmeleri yapıldı. ,

Tayinler kapsamında Yabancılar Şube Müdürlüğü'nde görevli bir emniyet amiri de görevden alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde bugüne kadar İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın’ın da arasında bulunduğu 116 emniyet müdür yardımcısı, şube müdürü ve şube müdür yardımcısı görevden alındı ya da pasif görevlere kaydırıldı.

Başta operasyonel şubeler olmak üzere yaklaşık 1000 polis memurunun da görev yeri değiştirildi.

Bu sabah Ankara ve İzmir Emniyet Müdürlüğü'nde toplamda 500 şube müdürü, şube müdür yardımcısı ve memurun da görev yeri değişmişti.