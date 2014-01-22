Ankara ve İzmir Emniyeti'nde atama depremi

HSYK'dan 1 haftada 2. operasyon; 96 savcı ve hâkimin daha yeri değişti

Görevden alınanlar arasında, MİT TIR'ları krizi yaşanan Adana Başsavcısı Bağrıyanık ile İstanbul'da 3. dalga operasyonu için polisin talimatlarını yerine getirmediği Savcı İbrahim Baytekin de var