Ankara ve İzmir Emniyeti'nde atama depremi

Ankara ve İzmir Emniyeti'nde görevden almalar gerçekleşti.
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde 470 amir, müdür yardımcısı ve memurun görev yeri değiştirildi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü'nde iki emniyet müdür yardımcısı yer değiştirdi, 10 şube müdür ve müdür yardımcısı da başka görevlere atandı.
Atama yapılanlar arasında İzmir'deki Liman İşletmeleri'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonunu gerçekleştiren Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Müdür Yardımcısı Metin Tuncer de yer aldı. Tuncer, Çevik Kuvvet Şube Müdür Yardımcılığı'na atandı.
Sivas İstihbarat Şube Müdürü görevinden alındı
Sivas’ta 1.5 yıldır İstihbarat Şube Müdürlüğü görevini sürdüren Fatih Akpınar, görevinden alınarak Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü’ne atandı. İstihbarat Şube Müdürlüğü görevine ise Gemerek İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Selman getirildi.