HSYK'dan 1 haftada 2. operasyon; 96 savcı ve hâkimin daha yeri değişti

17 Aralık'ta yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla başlayan ve hükümeti sarsan operasyonların yargıda yarattığı deprem sürüyor. Yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın ilk kez katıldığı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) toplantısında atama ve terfilere bakan 1. Daire'nin iki üyesinin değiştirilmesinin ardından bir hafta içinde ikinci tayin operasyonu yapıldı.

Geçen hafta perşembe günü 20 kişiyi kapsayan kararnameden sonra HSYK bugünkü toplantısında da 96 savcı ve hâkimin görev yerini değiştirdi. Görev yeri değiştirilenler arasında, MİT'e ait TIR'ların aranmak istenmesi üzerine kriz yaşanan Adana'nın Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık ile İstanbul'da "üçüncü dalga" olarak anılan yolsuzluk iddialı soruşturmayı yürütürken adli kolluğun talimatlarına direnmesi üzerine operasyonu başlatamayan İbrahim Baytekin de var. İzmir’de yolsuzluk iddiası ile TCDD Liman İşletme Müdürlüğü’ne yapılan operasyon emrini veren Başsavcı Hüseyin Baş da görevden alındı. Baş, operasyon emrini verdikten sonra yeni Adalet Bakanlığı Müsteşarı ve HSYK tabii üyesi Kenan İpek’in kendisini arayarak soruşturmayı durdurmasını istediği iddiasıyla HSYK’ya başvurmuştu.

HSYK 1. Daire’nin hazırladığı kararname ile görevden alınan 96 kişiden 8’i başsavcı. Kararname ile Ankara, Bursa ve Van dışında kalan illerin başsavcıları kısa sürede değişmiş oldu.

Balyoz davası hâkimi Ömer Diken’in de görev yeri değiştirildi. Sabah gazetesi, Diken’i “paralel yargının üyesi" olarak göstermiş, bunun üzerine Diken suç duyurusunda bulunmuştu. Diken, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’ndan Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’na atandı.

Bir haftada ikinci operasyon

HSYK 1. Dairesi, 16 Ocak'ta da 20 hâkim ve savcının görev yerini değiştirmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadı Bölge Adliye Başsavcılığı'na atanırken, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olmuştu.

Ergenekon ve Balyoz soruşturmalarını yürüten Fikret Seçen, Cihan Kansız ve Ercan Şafak düz savcı olarak başka yerlere atanmıştı. İstanbul Başsavcıvekillerinden Fikret Seçen Gebze'ye, Cihan Kansız Sakarya'ya, Ercan Şafak Kocaeli'ne düz savcı olarak atanmıştı.

25 Aralık'taki yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun savcısı Muammer Akkaş da Tekirdağ'a gönderilmişti.