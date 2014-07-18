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Dünya

Ayrılıkçılar uçak düşürebilir mi?

Ukrayna’da düşürülen yolcu uçağıyla ilgili taraflar birbirlerini suçlarken, uzmanlar Rus ayrılıkçılarının uçağı düşürüp düşüremeyeceğini tartışıyor

18 Temmuz 2014 15:57

The Atlantic dergisi, Rus ayrılıkçıların 10 bin metredeki Malezya Havayolları’na ait Boeing 777 tipi MH17 sefer sayılı uçağı vurma ihtimalini inceleyen bir makale yayımladı.

Rus ayrılıkçılar ve Ukrayna arasında yoğun çatışmalar yaşanan bölgede düşen uçağı kimin düşürdüğü bilinmiyor. Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Ukrayna ordusu, karşılıklı yapılan suçlamaları reddetti.

 

Ayrılıkçı Purgin: Bizim altyapımız yok

 

Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Başbakan Yardımcısı Andrei Purgin, Times’a yaptığı açıklamada, “Bizim o yükseklikte uçan bir uçağı düşürecek teknik altyapımız yok” dedi. Ancak, AP’nin “Ukrayna İçişleri Bakanı ’nın danışmanı” olarak adlandırdığı Anton Gerashenko, Facebook ’tan yaptığı açıklamada uçağın Rus ayrılıkçıların elinde bulunan Buk füzeleriyle düşürüldüğünü belirtti.

Tüm iddialar üzerine Rus ayrılıkçıların 10 bin metredeki bir uçağı vurma ihtimalini mercek altına alan The Atlantic, AP muhabirlerinin bölgede Buk füzeleri tespit ettiğini ifade etti. AP muhabiri , “Purgin, Rus isyancıların ellerinde Buk füzesi olup olmadığını bilmediğini söylüyor. Eğer ellerinde bulunsa bile, onları kullanabilecek savaşçılarının olmadığını da sözlerine ekliyor” dedi.

 

Yolcu uçağı kolay hedef

 

Sovyetler Birliği tarafından geliştirilen Buk füze sistemi, Sovyetler Birliği tarafından geliştirilmişti. Dergi, cihazı kullanmayı bilenler olduğu takdirde füzelerin 10 bin metreye ulaşabileceğini vurguladı. Yolcu uçağı ise bu füzelerin kolay bir hedefini oluşturuyor. Ancak dergi, herhangi bir tarafı bu veriler ışığında suçlamadıklarının altını çiziyor. 

 

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