'Ukrayna'da Malezya uçağının düşürülmesi Doğu ile Batı'nın arasını açabilir'

Ukrayna’da düşürülen Malezya Havayolları’na ait yolcu uçağı için İngiliz Guardian gazetesi “Havada cinayet” derken, gazetenin savunma muhabiri uzmanların uçağın Sovyet döneminden kalma menzili 25 bin metreye kadar çıkabilen "Buk füze sistemiyle" vurulmuş olabileceğini söylediğini yazdı.

Financial Times da, uçağın düşürülmüş olduğunun kanıtlanması halinde, Batı ile Rusya arasındaki gerilimin daha da artacağını yazıyor.

Guardian haberi "Havada cinayet: Füze uçağı düşürdü" başlığıyla veriyor. Gazete olaydan Rusya yanlısı ayrılıkçıların sorumlu tutulduğunu ancak bu grupların suçlamayı kabul etmediğini yazıyor.

"Olayın çok geniş ve tahmin edilemeyecek sonuçları olabileceği" yorumunun yapıldığı haberde, ABD ve AB'nin Çarşamba günü, Ukrayna'daki kriz nedeniyle Rusya'ya uyguladığı yaptırımları genişletmiş olduğu hatırlatılıyor.

Guardian olayla ilgili bir diğer haberinde "Savaş bölgeleri üzerinde uçmanın yolcu uçakları için normal olduğunu" belirterek, MH17 sefer sayılı uçuşta neyin ters gitmiş olabileceğini inceliyor. Malezya uçağının vurulduğu sırada kısıtlanmamış, açık hava sahasında seyrettiğini hatırlatan gazete, uçağın vurulduğu sırada bulunduğu 10 bin metre irtifanın, sofistike, karadan havaya füze sistemlerinin menzilinde kaldığına dikkat çekiyor.

Gazetenin savunma muhabiri de uzmanların uçağın Sovyet döneminden kalma "Buk füze sistemiyle" vurulmuş olabileceğini söylediğini yazıyor. Bu sistemin menzilinin 25 bin metreye kadar çıkabildiği belirtiliyor.

Daily Telegraph "Terörist saldırı" olarak nitelediği olayda, sekiz İngiliz'in hayatını kaybettiğini duyuruyor. Ölenlerden 23'ünün ABD vatandaşı olduğunu da vurgulayan gazete "Bu durum, ABD Başkanı Obama'nın üzerinde, Rusya ve Rusya yanlısı ayrılıkçılara karşı yaptırımlardan daha farklı adımlar atması içn yoğun baskı yaratabilir" yazıyor. ABD'de Cumhuriyetçi kanadın, Ukrayna'ya askeri destek verilmesi gerektiğini savunduğu da vurgu yapılan bir diğer nokta.

Haberde, uçağı vurmakta kullanılmış olabileceği tahmin edilen Rus yapımı Buk füze sistemiyle ilgili bilgi de mevcut. İki hafta önce, Ukrayna'nın Donetsk kentindeki Rusya yanlısı ayrılıkçıların, Ukrayna ordusuna ait Buk füze sistemlerini ele geçirdiklerini açıkladıkları ve füzelerin fotoğraflarını Twitter üzerinden paylaştıkları belirtiliyor. Gazete söz konusu tweet'lerin, dün yaşanan olaydan sonra silindiğine dikkat çekiyor.

Haberde ayrıca, güvenlik kaynaklarının, Dünya Kupası final maçının oynandığı Pazar gecesi, Rusya'dan Ukrayna'nın çatışma yaşanan bölgelerine 150 araç dolusu askeri mühimmat geçirildiğini söylediği belirtiliyor.

Financial Times da, uçağın düşürülmüş olduğunun kanıtlanması halinde, Batı ile Rusya arasındaki gerilimin daha da artacağını yazıyor.

Times gazetesi, "İç savaşın uluslararası krize dönüştüğü an" başlıklı yazısında, 30 yıl önce Soğuk Savaş sırasında KAL007 sefer sayılı Kore Havayolları uçağının Sovyetler Birliği tarafından düşürülmesiyle, son olay arasında benzerlik kuruyor. Yazı şöyle devam ediyor: "Bu olay, Soğuk Savaşı neredeyse 'sıcak bir savaşa' dönüştürecekti. Melazya uçağının düşmesi, benzer bir etki yaratarak Doğu-Batı ilişkilerinin baştan aşağı değişmesine neden olabilir".