İsrail'in hârekatı ve Malezya uçağının düşürülmesi piyasaları da etkiledi

Filistin topraklarını uzun süredir füzelerle bombalayan İsrail'in Gazze'ye kara harekatına başlayarak saldırılarını yeni bir boyuta taşıması piyasalarda sarsıntı yarattı. Amsterdam'dan Kuala Lumpur’a giden Malezya Havayolları uçağının Ukrayna’da düşürülmesi de küresel piyasalardaki satışları artırdı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, küresel piyasalardaki satış baskılarıyla 2.14 lirayı da geçen dolar, bankalar arası piyasada da güne 2.1370 liradan başladı ve 2.14 liraya doğru hareketlendi. Uluslararası işlemlerde 2.1447 liraya kadar yükselen dolar, Türkiye'deki işlemlerde de 2.1395 lira ile 2.14 liraya dayandı.

‘Dolar 2.15'i geçerse sebebi ekonomik olur’

Global Yatırım Stratejisti Gökhan Uskuay jeopolitik risklerin yükseldiğine dikkat çekerken doların 2.15 TL seviyesinin üstüne çıkmasının sebebinin ise ekonomik olacağını söyledi. Uskuay "Ortadoğu’da tansiyon oldukça yüksek. Suriye’de iç karışıklık, İran’da 20 Temmuz’da BM ile ambargoların hafifletilmesi ile sonuçlanabilecek görüşmelerin öncesine denk gelmesi, Irak’ın gayri resmi olarak üçe bölünmesi ile birlikte tüm gözler Türkiye’nin vereceği tepkiye çevridil. İsrail-Gazze gerginliğinde Türkiye’nin vereceği tepki beklentisi kurda bir yükselişe yol açtı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları izlenecek. Biz genel olarak ortanın üzerinde bir tepkide dahi kurda 2,15’in geçilmesini beklemiyoruz. 2,15 kırılması gerçekleşirse bunun sebebi ekonomik olacaktır"

Yatırımcılar altına yöneldi

Küresel piyasalardaki yatırımcılar Malezya uçağının düşmesiyle, Ukrayna kaynaklı risklerin artacağı endişeleriyle satışa geçerek paralarını güvenli liman sayılan altın ve ABD Hazine tahvillerine aktarmaya başladılar.

Ons başına 1300 doların altına gerileyen altın dün önce Ukrayna hava sahasında sivil Malezya Havayolları uçağının düşürülmesi sonra da İsrail'in Gazze'ye kara harekatına başlamasıyla 1324 dolara kadar çıktı.

İsrail'in Gazze'ye kara harekatına başlaması da, Ortadoğu'da jeopolitik risklerin yükselebileceği kaygılarıyla küresel piyasa oyuncuları üzerinde baskı oluşturdu.

Borsada düşüş beklentisi

Öte yandan borsa da güne yüzde 1'in üstünde kayıpla başladı. Dünya borsalarının dün akşamki performansına paralel şekilde günlük yüzde 1 düşen borsa 81 bin puanın altına düştü. Gedik Yatırım piyasa notunda jeopolitik risklerin yükselmesiyle bugün piyasada eksi açılış beklendiğini belirtti. Notta "BIST 100'de 80.500 noktasına kadar geri çekilmeler yaşanabilir. Yurtdışında gerginliklerinin artması durumunda satışlar hızlanabilir. Bu gibi durumların gerçekleşmesi olasılığı için 80.000 seviyesinin altına inilmesi durumunda pozisyonların bir kısmının kapatılmasını uygun bulmaktayız." denildi.

ABD ve Avrupa borsaları sert düştü

ABD'de hisse senedi piyasaları dün güne yükselişle başladıktan sonra Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin artacağına ilişkin endişeler ve İsrail'in Gazze'ye kara harekatına başladığı haberleri ile sert bir şekilde düşüşe geçti. Dow Jones endeksi dün tarihinin en yüksek seviyesi olan 17.152 puanı gördükten sonra günü yüzde 0,94 düşüşle 16.977 puandan tamamlarken, S&P 500 endeksi yüzde 1,18, Nasdaq endeksi yüzde 1,41 değer kaybetti.



Avrupa tarafında, avro/dolar paritesi analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 1,3520 seviyesinin üzerinde tutunmaya devam ederken, hisse senedi piyasaları günü yüzde 1'i aşan kayıplarla tamamladı. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,07, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,68, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,21 düşüş kaydetti.