Ukrayna'da düşürülen Malezya uçağı iddiası: Asıl hedef Putin'di

Ukrayna’nın Donetsk bölgesinde düşen Malezya Havayollarına ait Boing-777 uçağının karakutularının bulunduğu bildirildi. Kimi kaynaklar, asıl hedefin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olduğunu öne sürdü.

Rus interfaks ajansı, Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmiş Donetsk Halk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Andrey Purgin’in uçağa ait karakutuları Moskova’ya göndereceğini duyurdu.

Purgin, karakutuların Moskova’daki Ülkelerarası Sivil Havacılık Komitesi’ne verileceğini belirterek “Orada çalışan nitelikli uzmanlar kazanın nedenini belirleyecek” dedi.

Hedef kimdi?

Rus Sivil Havacılık Birimi’nden (Rosaviatsia) bir kaynak, Malezya Havayolları’na ait yolcu uçağını “düşürenlerin” asıl olarak Rusya lideri Vladimir Putin’in uçağını hedef almış olabileceklerini iddia etti.

Rus Interfax haber ajansına konuşan ve adı açıklanmayan bu kişi, birbirlerine benzeyen iki uçağın rotalarının da bir noktada kesiştiğini söyledi.

Görgü tanıkları: Ukrayna savaş uçakları vurdu

Düşen Malezya uçağı ile ilgili bir iddia da Luhansk Halk Cumhuriyeti’nden geldi. Luhansk Halk Cumhuriyeti’nden yapılan açıklamada, “Boeing 777 tipi yolcu uçağının düşüşüne şahit olan görgü tanıkları uçağa Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin saldırı uçağının saldırdığını ifade ettiler. Daha sonra yolcu uçağı havada iki parçaya ayrıldı ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin topraklarına düştü” iddiasına yer verildi.