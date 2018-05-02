AYM'nin seçim itirazını esastan görüşme kararına CHP'den ilk yorum

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, CHP’nin siyasi partilerin seçim ittifakı yapmalarına imkan tanıyan kanunun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yaptığı başvurunun esastan görüşülmesine karar veren Anayasa Mahkemesi’nin nihai kararını seçimlerin gerçekleştirileceği 24 Haziran’dan önce vermesi gerektiğini söyledi. Seçimlerden sonra gelecek bir kararın ‘ortaya çıkacak şaibeleri artıracağını’ savunan TBMM Anayasa Komisyonu’nun CHP’li üyesi Emir, “Geç gelen adalet adalet sayılmaz” yorumunda bulundu.

Gazete Duvar’dan Nergis Demirkaya’ya konuşan CHP’li Emir, “Açık Anayasa’ya aykırılıklar var. Anayasa karşısında eşitsizlikler yaratan sandık ve seçim güvenliğini tehlikeye atabilecek hükümler var. Biz bunları Komisyon ve Genel Kurulu aşamasında dile getirmiştik. Anayasa Mahkemesi’nin esastan görüşmesi beklediğimiz bir karar. Ancak burada önemli olan Anayasa Mahkemesi’nin bir an önce, 24 Haziran seçimlerinden önce karar vermesi gerek. Seçimler yapıldıktan sonra verilecek bir karar bu seçimlere dair getirilen düzenlemeler nedeniyle ortaya çıkacak şaibeleri artırır. Geç gelen adalet adalet sayılmaz. Anayasa Mahkemesi bir an önce bu konuyu görüşmeli, sandık güvenliği ile ilgili hükümleri iptal etmeli” dedi.

CHP’nin 7102 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Seçmen Kütükleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı başvurunun ilk incelemesi, AYM Genel Kurulu tarafından gerçekleştirildi. Genel Kurul, ilk inceleme sonucu başvuruda bir eksiklik tespit etmedi ve başvurunun esastan incelenmesine karar verdi. İptal istemi daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşülerek karara bağlanacak.