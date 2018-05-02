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AYM, CHP'nin seçim itirazını esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, ilk inceleme sonucu CHP'nin başvurusunda bir eksiklik tespit etmedi

02 Mayıs 2018 20:07

Anayasa Mahkemesi, CHP’nin siyasi partilerin seçim ittifakı yapmalarına imkan tanıyan kanunun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yaptığı başvurunun esastan görüşülmesine karar verdi. CHP’nin itirazı esastan görüşülecek; iptal istemi daha sonra esastan görüşülerek karara bağlanacak.

CHP’nin 7102 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Seçmen Kütükleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı başvurunun ilk incelemesi, AYM Genle Kurulu tarafından gerçekleştirildi.

Genel Kurul, ilk inceleme sonucu başvuruda bir eksiklik tespit etmedi ve başvurunun esastan incelenmesine karar verdi. İptal istemi daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşülerek karara bağlanacak.

Hangi maddelerin iptali isteniyor?

7102 sayılı kanunun iptali ve yürürlüğünün durdurulması istenen maddeleri şöyle:

  • Aynı binada oturan seçmenlerin, hane bütünlüklerinin korunması ve aynı seçim bölgesinde kalmaları şartıyla farklı sandık bölgelerine kaydedilebilmesi,
  • Seçim güvenliği açısından gerekli görülmesi durumunda vali veya il seçim kurulu başkanının oy verme gününden en geç bir ay önce talepte bulunması halinde, o yerdeki sandıkların en yakın seçim bölgelerine taşınmasına, sandık bölgelerinin birleştirilmesine, muhtarlık seçimleri hariç olmak üzere seçim bölgelerinin birleştirilmesi ile seçmen listelerinin karma şekilde düzenlenmesi,
  • Sandık kurulu başkanının belirlenmesi usulü,
  • Birlikte yapılan Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde, oy pusulalarının aynı zarfa konulması,
  • Sandık çevresinde cebir, şiddet veya tehdit kullanarak sandık başı düzenini bozmaya kalkışanlar hakkında seçmenlerin ihbarı üzerine gerekli yasal işlem yapılmasını düzenleyen maddeye eklenen ‘seçmenlerin ihbarı' ibaresi,
  • Üzerinde sandık kurulu mührü bulunmamasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı, amblemi ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarflar ile üzerinde leke veya çizik bulunsa dahi bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığı kesin olarak anlaşılamayan zarfların geçerli sayılması,
  • Yetkili seçim kurulları tarafından gönderilen ve Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunan oy pusulalarının arkasının sandık kurullarının ihmaliyle mühürlenmemiş olmasının oy pusulasını geçersiz kılmaması.

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