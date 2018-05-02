AYM, CHP'nin seçim itirazını esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi, CHP’nin siyasi partilerin seçim ittifakı yapmalarına imkan tanıyan kanunun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yaptığı başvurunun esastan görüşülmesine karar verdi. CHP’nin itirazı esastan görüşülecek; iptal istemi daha sonra esastan görüşülerek karara bağlanacak.

CHP’nin 7102 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Seçmen Kütükleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı başvurunun ilk incelemesi, AYM Genle Kurulu tarafından gerçekleştirildi.

Genel Kurul, ilk inceleme sonucu başvuruda bir eksiklik tespit etmedi ve başvurunun esastan incelenmesine karar verdi. İptal istemi daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşülerek karara bağlanacak.

Hangi maddelerin iptali isteniyor?

7102 sayılı kanunun iptali ve yürürlüğünün durdurulması istenen maddeleri şöyle: