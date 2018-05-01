Cumhuriyet yazarı yarınki AYM kararına işaret etti: Anketler durumun tehlikeli olduğunu gösterirse...

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in pazar günü Niğde’de yaptığı konuşmada dile getirdiği ‘seçimlerin Anayasa Mahkemesi kararıyla iptal edilmesi’ ihtimalini köşesine taşıyan Cumhuriyet gazetesi yazarı Prof. Ahmet İnsel, AYM’nin 2 Mayıs’ta CHP’nin seçim yasasında yapılan değişikliklerin iptali için yaptığı başvuruyu gündeme alacağını hatırlatarak, “Bazı gözlemciler, Tayyip Erdoğan’ın seçim anketleri durumun kendisi açısından tehlikeli olduğunu gösterirse, seçimler yaklaşırken AYM’nin böyle bir karar almasını teşvik edip seçimi iptal etmek imkânını yedekte tuttuğunu düşünüyor” dedi.

Akşener, Niğde'de yaptığı konuşmada, "Bir tiyatroyu izledik. Büyük ortak pişman oldu. Şimdi nasıl kaçacağını planlamaya çalışıyor. Muhalefete bağırmaya başlıyor. Arkasında dur muhterem. Korku dağları sardı, abiler korkuyor. İYİ Parti’den korktular. Ey Erdoğan! Sakın ola Anayasa Mahkemesi’ni devreye sokup seçimleri iptal ettirmeye kalkma. Peşinde olacağım. Meydan meydan, bakkal bakkal gezeceğimi bilmeni isterim. Madem yaptın bir yiğitlik, sonunu getir" ifadelerini kullanmıştı.

TIKLAYIN - Akşener'den Erdoğan'a: Sakın ola AYM'yi devreye sokup seçimleri iptal ettirmeye kalkma!

AYM’nin seçim yasasında yapılan değişikliklerin iptaline yönelik kararı 24 Haziran’dan sonra vermesinin seçimlere bir etkisi olmayacağını kaydeden İnsel, “Atı alanın Üsküdar’ı geçtiği bir kez daha ilan edilecek” ifadelerini kullandı. İnsel’in, Cumhuriyet gazetesinin bugünkü (1 Mayıs) nüshasında yayımlanan köşe yazısının ilgili bölümü şöyle:

“2 Mayıs’ta Anayasa Mahkemesi’nin toplantı gündeminde CHP’nin seçim yasasında yapılan değişikliklerin iptali için yaptığı başvuru var. AYM’nin bu değişikliklerinden bazılarını seçimden önce anayasaya aykırı bulması durumunda, 24 Haziran seçimlerinin iptal edilmesi gündeme gelecek. Bazı gözlemciler, Tayyip Erdoğan’ın seçim anketleri durumun kendisi açısından tehlikeli olduğunu gösterirse, seçimler yaklaşırken AYM’nin böyle bir karar almasını teşvik edip seçimi iptal etmek imkânını yedekte tuttuğunu düşünüyor. AYM’nin kararları geriye doğru işlemediği için, seçim sonrasında iptal kararı vermesinin seçime bir etkisi olmayacak. Atı alanın Üsküdar’ı geçtiği bir kez daha ilan edilecek.

"Muhalefet, iktidarın yararlandığı ve kışkırttığı siyasal kalıpları kırmalı"

"Her şeye rağmen 24 Haziran seçimlerini Erdoğan, AKP ve müttefiğinin kazanması kaçınılmaz bir sonuç değil. Muhalefet partileri oyun bozucu cesur girişimlerle bu boğucu baskıyı kırma imkânına her şeye rağmen sahipler. Ama bunun olmazsa olmaz koşulu iktidarın yararlandığı ve kışkırttığı siyasal kalıpları, tabuları muhalefetin kırması. İYİ Parti’nin seçime sokulmaması manevrasını CHP’nin hızlı bir hamleyle boşa çıkarması böyle bir adımdı. Ne var ki bunun yarattığı iyimser hava birkaç gün içinde kayboldu.

"HDP konusunda sergilenen dışlayıcı katı tutum, Tayyip Erdoğan’ın neden haldeki Türkiye sosyolojisinde seçimleri kazanma şansının yüksek olduğunu izah ediyor. Ama aynı zamanda HDP’ye de çok büyük bir sorumluluk yüklüyor. HDP’yi demokratik değişimin kilit partisi konumuna getiriyor.”