Akşener'den Erdoğan'a: Sakın ola AYM'yi devreye sokup seçimleri iptal ettirmeye kalkma!

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Niğde'de yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a, “Sakın ola Anayasa Mahkemesi’ni devreye sokup seçimleri iptal ettirmeye kalkma. Yaptın bir yiğitlik, sonunu getir” dedi. Akşener, “Cumhurbaşkanı adayı oldum. Bu abilerle tek başına mücadele eden bu gariban kadına destek olmaya söz veriyor musunuz? Başaracağız” diye konuştu.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'yun haberine göre İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim gezileri kapsamında dün Niğde’de halka seslendi. Akşener'in konuşmasından satır başları şöyle:

"Arkasında dur muhterem"

Biz başaracağız. Abiler korktu. Köşk’te Çankaya’da bir müze kuracağım, Anadolu’nun her yerinden bana emanet edilen tülbentleri orada sergileyeceğim. Bir tiyatroyu izledik. Büyük ortak pişman oldu. Şimdi nasıl kaçacağını planlamaya çalışıyor. Muhalefete bağırmaya başlıyor. Arkasında dur muhterem. Korku dağları sardı, abiler korkuyor. İYİ Parti’den korktular. Ey Erdoğan! Sakın ola Anayasa Mahkemesi’ni devreye sokup seçimleri iptal ettirmeye kalkma. Peşinde olacağım. Meydan meydan, bakkal bakkal gezeceğimi bilmeni isterim. Madem yaptın bir yiğitlik, sonunu getir.

"Büyük ortak mutsuz"

(Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli için) ‘Kanki’ olmuşlar. Büyüğün küçüğüne dediklerine terbiyem müsaade etmiyor. ‘Tükürdüğünü yalayacaksın, kandan besleniyorsunuz, vampirler sizi, şaftı kaydı’ gibi akla hayale gelmeyecek, ne kadar hakaret varsa karşılıklı ettiler ve bir sabah uyandık, ‘naber kanki’ diyorlar birbirlerine. Eğer sizler siyasi ahlaksızlık arıyorsunuz aynaya bakın, o aynada gördüğünüz suretleriniz Türkiye’deki en ahlaksız siyasi suretler olacaktır. Başkalarına söylerken 100 kere düşüneceksiniz. Büyük ortak mutsuz, küçük ortak çok mutlu. Ekmeleddin Bey vakasında olduğu gibi, televizyon başında bu seçimde fındık fıstık yiyip, dizi izleyecek. Ama büyük ortak çalışacak.

"YSK’de bir oyun olursa"

Oy namustur, sandık emniyeti devletin namusudur. Bu namusu koruyamayacaklar için de onları uyarıyorum. Ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Seçim sonrasında YSK’de abidik gubidik olursa, önüne koyacağım sandalye, sonuçlar doğru çıkana kadar orada önünde oturacağım, jiletle kazıyamayacaklar beni oradan. Hepiniz sandığa gideceksiniz. Oyunuzu kullanacaksınız. Başaracağız.

‘O şeker fabrikalarını sizden geri alacağız’

Akşener, satılan şeker fabrikalarının birinin de yer aldığı Niğde’den fabrikaları alanlara da seslendi: “Şimdi kankiler tamam ama çok büyük bir panik var. Çünkü Niğde’de para bitti. Bor Şeker Fabrikası’nı sattılar. Yandaş kayırmak için sattılar. Bor Şeker Fabrikası’nı satın alanlara sesleniyorum: Sakın ola ki seçime kadar elinizi sürmeyin, onu geri alacağız. 25’inde geri alacağım, hepsini.

Ümit Özdağ: Doğan’ı sattırma baskısıyla aynı

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, Halk TV’de katıldığı programda, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile adaylık üzerine buluşmasına yönelik iddiaları değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın devletin güvenlik güçlerini muhalefete baskı aracı olarak kullandığını belirten Özdağ, “Konuşmanın içeriği açıklanmış değil. Reddedilmiş değil. Aksine konuşmayla ilgili haber de aynen askeri rejimlerde olduğu gibi internet sitesinden geri çekilmiş. Bu ziyaret demokrasi mücadelemizin ne kadar haklı olduğunu gösteriyor. Bu ziyaretle Doğan Medya’nın satılması arasında da bir farklılık yok. İkisinde de baskı mekanizması işliyor” ifadesini kullandı.