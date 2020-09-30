AYM iki kez "hak ihlali" dedi, karar uygulanmadı, Sendika.Org 63'üncü kez erişime engellendi

Gaziantep 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin 30 Eylül 2020 tarihli kararı ile Sendika.Org 63. kez erişime engellendi. Site yeni adresi sendika64.org ile yayına devam ediyor.

5 Aralık 2018’deki 62. engellemeden sonra bugün bir kez daha Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararıyla Sendika.Org erişime engellendi.

BTK’nin site bilgileri sorgu sayfasında yapılan arama sonrası "İlgili kararlar" bölümünde, "Bu internet sitesi (sendika63.org) hakkında; Gaziantep 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen 30/09/2020 tarih ve 2020/5426 D.İş sayılı karara istinaden Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından koruma tedbiri uygulanmaktadır" ifadeleri yer alıyor.

AYM ihlal kararı vermişti

Sendika.Org'da yer alan habere göre Anayasa Mahkemesi (AYM), Sendika.Org’un 25 Temmuz 2015’te TİB tarafından getirilen erişim engeline karşı Ekim 2015’te yaptığı başvuruyu 11 Mart 2020’de görüştü ve ihlal kararı verdi.

Bu karar, AYM’ye yapılan ilk başvurunun üzerinden 5 yıl geçmesinin ardından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) yapılan başvuru sonrası geldi.

AYM’nin 11 Mart’ta verdiği ihlal kararı ise 2 Mayıs tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. AİHM başvurusunun ardından alelacele alınan kararda Sendika.Org’un erişime açılması istense de 5 yıl boyunca yaşanan ihlallere ilişkin iddia ve beyanların dikkate alınmadığı görüldü.

Sendika.Org’un erişime engellenmesinin üzerinden tam 5 yıl, AYM’nin "açılsın" diye karar almasının üzerinden 203 gün geçerken, Sendika.Org alan adı üzerindeki erişim engeli kalkmadığı gibi Sendika63.Org’a da erişim engeli getirildi.

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