Anayasa Mahkemesi Sendika.Org kararını resmi gazetede yayınladı: Site açılacak ama bu daha başlangıç

AYM kararında siteye erişimin tümüyle engellenmesiyle Anayasa’nın 26. ve 28. maddelerinde güvence altına alınan ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiği belirtilerek, ihlalin sonlandırılması, yeniden yargılama ve 6000 TL’lik manevi tazminata hükmedildiği belirtildi.
Site 25 Temmuz 2015’teki ilk erişim engelinini ardından taşındığı yeni alan adlarında 61 kez daha engellenmiş, mahkemelere yapılan itirazlar kopyala-yapıştır metinlerle geri çevrilmiş, BTK yetkililerinin ve dönemin Ulaştırma Bakanı’nın Sendika.Org’a sansürü bizzat savunurken uyguladıkları kararlardan ve bunların resmi gerekçelerinden bihaber olduğu görülmüş, bu arada baskı ve sansür sistematik bir hal alarak editör, yazar ve okurlara yönelik soruşturmalar, davalar ve polis operasyonları birbirini takip etmişti.
Sendika.Org ilk olarak 25 Temmuz 2015'te erişime engellendikten ve mahkemelere yapılan itirazlar reddedildikten sonra 9 Ekim 2015'te AYM'ye başvuruda bulunmuş, süreç AİHM'ye taşınana kadar yaklaşık 5 yıl boyunca bu başvuruya yanıt alamamıştı. Sendika.org'da yer alan haberde konu hakkında, "AİHM başvurusunun ardından hızlıca alınan kararda Sendika.Org'un erişime açılması istense de 5 yıl boyunca yaşanan ihlallere ilişkin iddia ve beyanların dikkate alınmadığı görüldü. Bu nedenle site açıldıktan sonra da sistematik sansüre ilişkin hukuki mücadele sürecek. Sendika.Org'un AİHM'deki başvurusunun yanı sıra Anayasa Mahkemesi'nde de hala yanıt bekleyen 16 ayrı başvurusu bulunuyor. Ayrıca AİHM başvurusunun gerekçeleri AYM’nin 11 Mart tarihli “ihlal” kararı ile ortadan kalkmış değil." ifadeleri kullanıldı.
TIKLAYIN - Anayasa Mahkemesi'nden Sendika.Org'un 62 kez engellenmesi hakkında "ifade özgürlüğü ihlali" kararı