Anayasa Mahkemesi Sendika.Org kararını resmi gazetede yayınladı: Site açılacak ama bu daha başlangıç

Anayasa Mahkemesi'nin Sendika.Org'un erişime engellenmesine ilişkin 11 Mart'ta verdiği ihlal kararı 2 Mayıs tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Sendika.org, alınan kararla sitenin erişime açılacağını belirterek, "5 yıl boyunca yaşanan ihlallere ilişkin iddia ve beyanların dikkate alınmadığı görüldü. Bu nedenle site açıldıktan sonra da sistematik sansüre ilişkin hukuki mücadele sürecek" dedi. dedi. Ayrıca Sendika.org AİHM'deki başvurusunun yanı sıra Anayasa Mahkemesi'nde de hâlâ yanıt bekleyen 16 ayrı başvurusu olduğu kaydedildi.

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Sendika.Org’a yönelik erişim engelini hukuksuz bulduğunu gösteren karar 2 Mayıs tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. 9 Ekim 2015’te Sendika.Org editörü Ali Ergin Demirhan adına Av. Sercan Aran ve Av. Tonguç Cankurt tarafından yapılan bireysel başvuru yaklaşık 5 yıl yanıtsız bırakılmış, sürecin AİHM’ye taşınmasının hemen ardından AYM hızla yanıt verip 11 Mart’ta karar çıkartmıştı.