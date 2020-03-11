Anayasa Mahkemesi'nden Sendika.Org'un 62 kez engellenmesi hakkında "ifade özgürlüğü ihlali" kararı

Anayasa Mahkemesi, Sendika.Org’un Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) tarafından getirilen erişim engeline karşı Ekim 2015’te yaptığı başvuruyu görüştü ve sitenin bütünüyle erişime engellenmesinin ifade özgürlüğü ihlali olduğuna karar verdi. Sendika.Org'da yer alan habere göre mahkeme, kararı veren sulh ceza hakimliğinden yasak kararını kaldırmasını istedi.

AİHM'ye de başvuruldu

Şu anda sendika63.org adresinden yayınını sürdüren Sendika.Org, her erişim engelinde hukuki süreci işleterek itirazlarda bulundu ancak kopyala-yapıştır yanıtlarla bu başvurular reddedildi. Bunun üzerine ilki 9 Ekim 2015’te olmak üzere bireysel başvuru hakkı kullanılarak Anayasa Mahkemesi’ne toplam 17 başvuru yapıldı. Ne var ki bu başvurular da bugüne kadar yanıtsız bırakıldı.

Sendika.Org Anayasa Mahkemesi’nin uzun süren sessizliği karşısında Şubat ayında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurmuştu.

62 kez engellendi

İlk kez 25 Temmuz 2015’te, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) tarafından erişime engellenen Sendika.Org, yayınını farklı alan adları kullanarak kesintisiz sürdürürken toplamda 62 kez erişime engellenmişti.