AYM'den çoklu baro ve bekçilik düzenlemesi kararı

Anayasa Mahkemesi, çoklu baro ve bekçilik düzenlemesinin yürütmelerini durdurma istemlerini reddetti.

CHP, çoklu baro olarak bilinen bilinen 7249 sayılı Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu.

CHP, AKP ve MHP'nin oylarıyla Meclis'ten geçerek yasalaşan 'çoklu baro'yu AYM'ye taşımıştı.

Çoklu baro düzenlemesi

11 Temmuz’da TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen ‘‘Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’’ ya da kamuoyunda bilinen adıyla ‘‘çoklu baro" düzenlemesi "paralel barolara" neden olacağı gerekçesiyle çok eleştirildi.

Yeni düzenleme 5.000’den fazla avukatın olduğu illerde 2.000’den fazla avukatın başvurusuyla yeni bir baro açılabilmesini mümkün kılıyor. 2020 istatistiklerine göre, Türkiye’de 5.000’den fazla üyesi olan üç baro var. İstanbul, Ankara ve İzmir baroları dışında 4.757 avukatın üye olduğu Antalya’da da kamu kurumlarında görev yapan avukatların katılımıyla yeni bir baro kurma sayısına erişebilecek.

Yeni düzenlemede bir ilde birden fazla baronun kurulması dışında Türkiye Barolar Birliği’ndeki delege sayısında da köklü değişime gidiyor. Daha önce her 300 üye için, o il barosuna bir fazla delege verilirken bugün yürürlüğe giren yasayla her beş bin üye için o il barosuna ekstra delege verilecek.

Bu düzenleme avukat sayısı fazla olan baroların Türkiye Barolar Birliği’ndeki etkisini azaltacak.

İstanbul Barosu’nun delege sayısı 137’den 19’a, Ankara Barosu’nun delege sayısı 52’den 7’ya, İzmir Barosu’nun delege sayısı ise 29’dan 5’e düşerken 31 Aralık 2019 itibariyle 42 üyesi bulunan Tunceli Barosu, 49 üyesi bulunan Ardahan Barosu ve 89 üyesi bulunan Gümüşhane ile 4757 üyesi bulunan Antalya, 3757 üyesi bulunan Bursa Barosu ve 3059 üyesi bulunan Adana barosu aynı sayıda (dört) delege ile Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu’na katılabilecek.

Geçtiğimiz hafta çoklu baro yasasının iptal edilmesi ile ilgili CHP adına dilekçe veren CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, kutuplaştırma ve ayrıştırmaya yönelik maddelerin iptalini talep ettiklerini belirterek, “Milleti kutuplaştırmaya, ayrıştırmaya yönelik hükümlerin iptaline yöneliktir. Bu kanun 28 maddedir, biz bu 21 maddesinin iptalini talep ettik. Bu sık karşılaşılan bir durum değildir. 15 ve 18'inci maddelerin ilintili olduğu için 21 maddeyi içermektedir. Anayasa'nın 88'inci maddesi, iç tüzüğü işaret eder. İçtüzük çiğnenmiş ve komisyon toplanmıştır. Biz buna eylemli içtüzük ihlali diyoruz. Bunların yok hükmünde olduğunu biliyoruz. Bu nedenle eylemli içtüzük ihlali nedeniyle teklifin tümünün iptalini istedik" ifadelerini kullanmıştı.

Bekçi düzenlemesine de itiraz edilmişti

Bekçilere verilen yetkilerin Anayasa'ya aykırı olduğu görüşünde olan CHP, 18 maddelik kanunun 5, 6 ve 7. maddelerindeki yedi düzenlemeye itiraz etti.

TIKLAYIN - CHP 'çoklu baro' düzenlemesinin iptali için AYM'ye başvurdu

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