Aylin Nazlıaka: 5 yıldızlı otelde dans etmedim, sokakta halkla dans ettim

Özgecan Aslan cinayetinden bir gün sonra “1 Billion Raising” kampanyası kapsamında sokakta kadınlarla dans eden CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, eleştirilerle ilgili olarak “Eğer ben 5 yıldızlı bir otelde topuklu ayakkabılarla dans etmiş olsaydım belki verebilirdi. Ama ben ayağıma spor ayakkabılarımı giyip sokakta halk tarafından düzenlenmiş bir etkinliğin parçası olarak orada yer aldım” dedi.

Habetürk’ten Kübra Par’a konuşan Aylin Nazlıaka, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “dans edeceğine biliyorsan bir Fatiha oku” sözleriyle ilgili olarak ise, “Bunun kendisinin sahip olduğu ayrıştırma üslubuyla beni ötekileştirmeye çalışan ve din istismarı yapan bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Konuyu manipüle ederek beni sanki duygusuz, duyarsız, bu konudan zevk alan bir nekrofil (ölü sevici) gibi tanımlaması vicdansızca.... Kadın hakları konusunda Meclis’te en çok çalışma yapmış kişilerdenim. Ancak kendisiyle ilk kez karşı karşıya gelişimiz değil. Başbakanlık döneminde de çeşitli polemiklerimiz olmuştu. Tarafsızlık yemini ederek Cumhurbaşkanı oldu ama değişen bir şey olmadı. Hâlâ kadın haklarını savunan feministleri terörist gibi görüp hedef gösteriyor” diye konuştu.

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